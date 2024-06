El cura de Lepe, antes de la final de la Champions: "Hoy el mundo se paraliza porque juega nuestro Real Madrid, y Real Madrid es el equipo de Dios"

Filemón Nkara Esono Mangue, cura y vicario de la parroquia de Santo Domingo de Guzmán de Lepe, ha publicado un curioso vídeo en redes sociales, en el que, vestido con una camiseta del Real Madrid, asegura que el equipo madridista, "siempre vence, como Jesucristo venció al demonio".

El sacerdote, de 45 años y originario de Guinea Ecuatorial, se ha ganado la simpatía de sus vecinos desde que llegó a la localidad por su curiosa forma de dar misa y de dirigirse a los feligreses, y este sábado, ante la disputa de la final de la Champions en Londres, ha publicado el vídeo, en el que dice que "hoy el mundo se paraliza porque juega nuestro Real Madrid, y Real Madrid es el equipo de Dios".

"El que no es creyente no se salva. El Real Madrid vino al mundo para salvarnos a nosotros de la angustia del yugo del demonio", dice, tras cantar el himno madridista, asegurando que en el conjunto blanco "todo el mundo tiene que creer, y el que no tiene fe pues que sea madridista, porque solamente el Madrid nos mantiene en la fe hasta que el árbitro no pita el final".

Termina el vídeo reiterando que "el Madrid siempre vence como Jesucristo venció al demonio". Filemón Nkara Esono Mangue ha desempeñado varios trabajos en la Diócesis de Huelva, y antes de ser destinado a Lepe estuvo en la capellanía del Hospital Juan Ramón Jiménez y en la parroquia Sagrada Familia de la capital, en el barrio de El Torrejón, donde intentó estrechar aún más los lazos entre la parroquia y el Colegio Diocesano Sagrado Corazón de Jesús.

Fue ordenado presbítero por José Vilaplana Blasco el 7 de diciembre de 2019.