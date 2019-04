Jordi Roger: "Cuando el Recreativo juega bien gana, y cuando no, también"

Jordi Roger, técnico de la Real Balompédica Linense, comparecía en la previa del duelo ante el Recreativo de Huelva y destacó que sigue tratando de recuperar anímicamente al vestuario para “volver a creernos que no somos tan malos ni antes éramos tan buenos”.

“Hay que volverse a ilusionar porque nos quedan cuatro partidos”, destacó el preparador, que resalta lo duras que han sido las cuatro derrotas consecutivas que mentalmente han afectado mucho a sus jugadores. “Para mí está siendo un año rarísimo porque siempre se me han dado mejor las segundas vueltas y este ha sido al revés, pero tenemos que recuperarnos”, espetó Roger, que confía en la reacción de los suyos en un campo como el Nuevo Colombino donde habrá un gran ambiente.

“Tenemos que encontrar motivaciones para afrontar esta recta final porque vamos a ser jueces de la liga y tenemos que darlo todo”, entendía el entrenador blanquinegro, que acerca del rival resalta lo bien trabajado que está con 18 jornadas seguidas sin perder. “Están con la flecha hacia arriba porque cuando juegan bien ganan y cuando no, también, y eso es clave”, manifestaba Jordi Roger que perderá a Cellerino por sanción para una cita donde asegura que no les debe hacer falta motivación. “Vamos a intentar sacar los máximos puntos no para alejar fantasmas, sino porque tenemos que acabar bien”, concluyó.

Por otro lado, la Balona llevará a cabo su último entrenamiento prepartido de esta semana en un horario inhabitual. Los albinegros han cambiado su frecuente madrugón de los sábados y se ejercitarán, esta vez en el Municipal, a las 15:00. Una vez finalice la jornada de trabajo, que se dedica a la activación muscular, emprenderán viaje hacia la capital onubense, donde pernoctarán.El técnico mantiene la duda de si convocar o no a Kibamba y es baja segura Gastón Cellerino, que marcó los dos goles en la victoria de la Balona sobre el Decano en la primera vuelta.