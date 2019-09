Un Isla Cristina de menos a más empata con el Atlético Espeleño (1-1)

El Isla Cristina sigue en la zona alta de la tabla de la División de Honor después de sumar su segundo empate en tres partidos, en esta ocasión ante el Atlético Espeleño (1-1), un resultado que tal como se desarrolló el encuentro puede considerarse justo.

No pudo empezar el encuentro peor para el Isla, pues en el minuto 3 rebota el balón en el talón de un defensa, coge al meta descolocado y aprovecha Girón para marcar el 0-1. Los de Espiel llevaban el control del partido en los primeros compases, acercándose con peligro hasta la meta local, donde tenía que emplearse a fondo la defensa para sacudirse el acoso visitante. Pudo empeorar la situación poco después, pues Polaco no supo aprovechar un centro de la derecha, ya que remató de cabeza a puerta vacía y el esférico se marchó fuera (m. 19).

Los de la sierra cordobesa se estaban mostrando como un equipo serio y ambicioso, no perdiendo nunca el control de la situación. El conjunto de Francis Acosta buscaba el contragolpe para lograr el empate, que llegaría en el 23' a cargo de Diego, pero el árbitro lo invalidó a instancias de su auxiliar por fuera de juego. Los locales, en uno de los esporádicos contragolpes, lo hizo con rapidez a cargo de Adrián, que pasa a Alonso, quien aprovecha la salida del portero para en una bonita vaselina lograr el tanto de la igualada (1-1).

Con el inicio de la segunda parte no existía para los locales la presión del marcador en contra, y ya no era el equipo dominado de los primeros 45 minutos, nivelándose más el encuentro, siendo el dominio alterno. Poco a poco los costeros fueron metiendo intensidad y adueñándose del choque, mostrándose con más seguridad y creando ocasiones para darle la vuelta al marcador, pero fue imposible, puesto que los pupilos de Juan Carlos Romero no estaban por la labor y amarraron el empate final.

Bonito partido, en el que a pesar del calor, ambos equipos mostraron ambición para llevarse los tres puntos en juego.

FICHA TÉCNICA

Isla Cristina: Nelson, José Rodríguez, Alberto (Isma, 50), Sergio, Diego, Cifu, Iván (Pepe Mejías, 64), Pedro (Jordan, 80), Carlos Vizcaíno, Alonso (Fran, 59), Adrián (Félix, 65).

Atlético Espeleño: Sillero, Figueroa, Tena, Óscar, Osuna, Cortés (Jesús, 65), Vega (Ernesto, 55), Polaco, Girón (Barto, 65), Antolín y Rafa Gómez (Cantero, 70).

Árbitro: Jurado de la Torre, auxiliado por Hurtado Moisés y Ruso Álvarez (Sevilla); amonestó a los locales Sergio y Jordan; y a los visitantes Figueroa, Polaco, Girón y Barto.

Goles: 0-1/Minuto 3. Girón. 1-1/m. 43. Alonso.

Incidencias: Unas 150 personas en el polideportivo Municipal. Tanto en la primera como en la segunda parte hubo el parón para que se refrescaran los jugadores.

CLASIFICACIÓN