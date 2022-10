El CD Huelva TSV disputa la Copa de España júnior en Avilés

El club onubense CD Huleva TSV de judo, que cada día se entrena en las instalaciones del Polideportivo Municipal Diego Lobato, vuelve a tomar parte en el panorama nacional y disputa este fin de semana en Avilés (Asturias), la Copa de España júnior con tres deportistas destacados: Rafael Jiménez (-73Kg), Jaime Pérez (-60Kg) y Paula Pérez (-63Kg).

Este evento, considerado de los más importantes a nivel nacional, reúne a una gran cantidad de deportistas, lo que le convierte en una oportunidad excelente para medir el estado de forma actual. De esta manera, los tres onubenses cuentan con posibilidades altas de lograr puestos destacados en dicha competición. Rafael Jiménez, el más veterano de la categoría, asegura que "me encuentro con ganas de competir, estoy con una espinita clavada del anterior campeonato, en Valencia, ya que no pude subir al pódium. Y me veo con buen nivel como para conseguir medalla”.

Así, este torneo también servirá como preparación para el siguiente fin de semana, en el cual se disputará en la localidad de La Línea de la Concepción (Cádiz) el Campeonato de Andalucía absoluto, teniendo una representación importante por parte del TSV.