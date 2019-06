Guillermo Flores recibe ayudas para luchar por una plaza en los Juegos Olímpicos de Tokio

El regatista onubense Guillermo Flores, que renunció al Campeonato del Mundo de este año, ha logrado los apoyos necesarios para garantizarse la disputa del calendario internacional completo en 2020 y pelear por estar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Flores, vigente campeón de España de la clase láser standard, lleva toda su vida “persiguiendo un apoyo así”, que le permitirá equipararse a los grandes especialistas con un presupuesto cubierto y la figura de un entrenador con él en todo el proyecto y no puntualmente como tenía hasta ahora.

Esto implica que disputará el Campeonato del Mundo, el de Europa, las cuatro regatas que forman la Copa del Mundo, el Trofeo Princesa Sofía y el Campeonato de España; y que realizará todos los entrenamientos necesarios.

El regatista del Club Náutico Río Piedras explicó que a raiz de hacerse pública su renuncia al Mundial de este año por motivos económicos se puso en contacto con él el doctor Javier Frontela, propietario de una clínica de cirugía, que le brindó su apoyo.

“Él sólo me pidió que me deje la vida en esto y si me la he dejado siempre lo haré más si cabe.No siento presión, los resultados tienen que llegar”, resaltó Flores, que señaló que juntos tienen “mucho a lo que dar forma” en este proyecto en el que Frontela será su manger deportivo además de mecenas.