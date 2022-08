García-Caro dice que no ir al Europeo de Múnich tras pasar la Covid es "la mejor decisión"

La marchadora Laura García-Caro, seleccionada en la prueba de 20 km y que ha causado baja en el equipo español que participará, a partir del próximo lunes, en los europeos de atletismo de Múnich, manifestó que la renuncia después de haber pasado la Covid-19 es "la mejor decisión".

La deportista de la localidad onubense de Lepe, sexta en los 35 kilómetros de los Mundiales de Eugene, se contagió en Estados Unidos y no dio negativo hasta este martes, por lo que no se ha podido recuperar a tiempo para entrenar y competir en óptimas condiciones, según informó la Federación Española.

García-Caro explicó a Efe que va "mejor", pero que se sigue sintiendo "cansada para hacer cualquier cosa", e indició en que en breve viajará a Huelva para descansar y recuperarse del todo.

"No he conseguido retomar los entrenamientos por mucho cansancio y malestar", detalló la vigente campeona iberoamericana, que agregó que seguro que se recuperará "pronto, pero no llegaría en las condiciones que esta competición merece y siento que es la mejor decisión".

Pese al sabor amargo de esta decisión, con la que cierra la temporada, García-Caro valoró que en 2022 disfrutó "un montón" y afirmó que se siente "orgullosa por todo" lo que ha "conseguido mejorar", además de que "continuará porque hay dos años muy top por delante", en alusión a los Juegos Olímpicos de París 2024.

En 2022 figura en su palmarés el título de campeona iberoamericana y campeona de España de 10.000 metros marcha, además de los subcampeonatos nacionales de 20 y 35 kilómetros y la cuarta posición en el Gran Premio Cantones La Coruña y tercera en el Gran Premio Internacional de Madrid. También fue cuarta individual y plata colectiva en el Mundial por Equipos de Omán.