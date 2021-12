Iván Pereda y Almudena Morales se imponen en el XXV Cross Popular del Pavo en Ayamonte

Los atletas Iván Pereda Pereira y Almudena Morales López se proclaman vencedores del XXV Cross Popular del Pavo en Ayamonte, competición de campo a través celebrada recientemente desarrollándose en un circuito habilitado en el campo de golf Costa Esury reuniendo un buen número de crossistas.

En las carreras, aunque no tuvieron carácter competitivo, los fondistas sí lucharon por la victoria y llegar a meta antes que sus rivales, realizándose pruebas en las categorías sub 8, sub 10, sub 12, sub 14, sub 16, sub 18, sub 20, mientras que en la absoluta sí hubo premio para los vencedores, el popular pavo, tanto en masculina como en femenina, resultando triunfadores dos atletas de la ciudad fronteriza, en hombres ganó el triatleta Iván Pereda Pereira (E.A. Miguel Ríos), y en mujeres Almudena Morales López (Ayamonte), cubriendo los más pequeños 250 metros y los mayores 6.000 metros, recibiendo todos los finalistas una medalla conmemorativa.