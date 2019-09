El Enrique Benítez revalida su título en el Trofeo Diputación

El CDB Enrique Benítez se ha proclamado campeón del X Trofeo Diputación-Memorial Manuel Ortiz Trixac de baloncesto, tras derrotar en la final, celebrada en Gibraleón, al Green Biozone Moguer por 101-61, en un encuentro marcado por la superioridad lógica entre un equipo que va a competir en la Liga EBA y otro de la Primera División Nacional (N1), agravada por la ausencia del entrenador moguereño y la de dos piezas fundamentales de su plantilla, sobre todo los ex del Enrique Benítez, Julián Horacio López y Julio C. Granados, unida a la de Adelin Craciun. Con todo, el partido fue serio y duro, con piques incluidos y algún incidente puntual que no llegó a mayores al finalizar.

El equipo entrenado por Antonio Quintero revalida el título que conquistó el año pasado, en una competición en la que este año han participado también cinco conjuntos onubenses de la Primera Nacional: Ciudad de Huelva, PMD Gibraleón Green Biozone Moguer, PMD Aljaraque y el Ciudad de Palos.

En el partido por la tercera plaza, el Ciudad de Huelva se impuso al Ciudad de Palos por 86-61, en un magnífico encuentro de los de Pedro Vadillo que no dieron prácticamente opción a los Avián, quizás algo faltos de conjunción a estas alturas, aunque tienen un amplio margen de mejora.

En el encuentro por la quinta plaza del Trofeo Diputación el PMD Gibraleón superó en su pista olontense al PMD Aljaraque por 76-69.

Una de las novedades de este año ha sido la competición femenina, en la que el CB Lepe Alius se ha proclamado brillante campeón tras derrotar en el partido de vuelta de la final al Ciudad de Huelva por 63-69 en Gibraleón.

En el choque de ida, celebrado en Lepe, el conjunto entrenado por Ricky Pérez se impuso por (64-49), pero en la vuelta las capitalinas estuvieron mucho más centradas. En muy poco tiempo del cuarto inicial prácticamente remontaron los quince puntos de ventaja del club lepero, aunque al final de este periodo se llegó con ocho puntos de renta (25-18) para las capitalinas.

En el segundo cuarto las leperas mejoraron en defensa y encontraron el camino del aro rival con lo que al descanso se llegó con mucha igualdad (41-40).

En la reanudación, el equipo de Lepe tomó pronto la iniciativa en el marcador, con diferencias siempre cortas pero sin ceder en ningún momento ante el empuje de su adversario con lo que ganaron el partido, la eliminatoria y el título.