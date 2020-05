Emilio Martín pide respeto para los deportistas de alto nivel y que no sean criticados

Emilio Martín, bicampeón mundial de duatlón, ve necesaria una campaña de difusión de los derechos de los deportistas de alto nivel en la desescalada para que no sean increpados cuando entrenan en la calle. El deportista onubense resaltó la importancia de una labor de comunicación, recordando que los deportistas con este reconocimiento pueden entrenar a cualquier horario y moverse por toda su provincia.

"Se ha hablado de llevar un brazalete distintivo pero si no se informa para que se conozca no sé de qué sirve, es como si no llevaras nada", indicó Martín, que ve necesario que en los medios de comunicación se haga incidencia en estos casos.

Martín señaló que él no ha tenido problemas hasta ahora cuando ha salido a entrenar, ya que trata de hacerlo temprano por la mañana y por la tarde adentrarse en lugares poco transitados; y matizó que se trata de "un problema menor y que no le ha pasado a todo el mundo, que son casos aislados".

El también campeón de Europa opinó que la mayoría de los deportistas han sido "responsables" durante el confinamiento y ahora en la desescalada también.

"He visto a deportistas aficionados quejándose más de las condiciones que tenemos para entrenar y no he visto a casi ningún deportista de élite quejarse", comentó Martín quien agregó que está "seguro" de que si las opciones de horarios para ellos hubieran sido más limitadas se habrían "amoldado perfectamente" también.