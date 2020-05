Emilio Martín: “El confinamiento ha sido duro, pero era entendible”

Emilio Martín es una de las voces más autorizadas del deporte onubense, y no solo por su palmarés. El duatleta podrá comenzar a recuperar su rutina de entrenamientos con el inicio de la desescalada, estando cada vez más cerca de la normalidad: “Vamos avanzando hacia una normalidad completa. Se me abren muchas posibilidades a la hora de correr, ya que con la bicicleta en el rodillo, aunque no sea igual que la calle; he podido entrenar bien. La carrera pie ha sido más complicada porque tengo una cinta de correr que es bastante antigua, la tengo en el trastero, la tenía que encajar en un espacio que no es cómodo ni funcional y cada vez que tenía que entrenar era un jaleo. No ha sido cómodo. A todo ello hay que sumar que no me gusta entrenar en un espacio cerrado, no era algo agradable y no he disfrutado con ello. A mí sin el componente del disfrute del entrenamiento no entiendo el deporte. Me va a dar posibilidades, aunque sigamos teniendo limitaciones. Salir a entrenar va a ser simplemente vestirme y salir por la puerta de casa, cuando últimamente he tenido que armar una buena para poder hacerlo”.

El campeón del mundo espera que el cambio en rutinas de entrenamiento y el confinamiento, en general, tenga algunas consecuencias para los deportistas: “A corto plazo va a tener consecuencias, aunque habrá casos y casos. Habrá gente que hayan cumplido con los mismos volúmenes, pero la gente en general ha aprovechado para bajar el pistón, básicamente porque no sabemos cuando vamos a volver a la normalidad. Hablo desde la perspectiva de mi deporte, no sé otros deportes cómo lo habrán enfocado. La mayoría de la gente ha hecho una fase de mantenimiento y el nivel de forma ha bajado, pero no creo que nos repercuta a medio o largo plazo, al revés, creo que puede ser hasta beneficioso”.

Martín también analizó cómo ha afectado el confinamiento a deportistas profesionales, acostumbrados a una actividad física de alta intensidad en escenarios muy distintos a su propio domicilio: “He entendido y he respetado las decisiones que se han ido tomando desde el Gobierno porque no soy más ni menos que nadie. Entiendo que mi trabajo no es esencial para la sociedad, pero se ha hecho complicado porque llevo corriendo en la calle desde que tengo doce años y ha habido periodos muy cortos de tiempo en los que yo no he podido realizar actividad física en la medida que a mí me gusta hacerlo porque, por suerte, he tenido muy pocas lesiones. Ha sido complicado no poder salir a la calle a hacer lo que he hecho durante la mayor parte de mi vida, pero hemos tenido un compromiso y una responsabilidad que estaba por encima de nosotros como individuos. Se ha hecho duro, pero era entendible”.

El onubense no cree que esta etapa vaya a cambiar nada en su mentalidad ni en su forma de entender el deporte y la vida: “No va a haber un cambio grande, voy a seguir igual. Esto nos va a cambiar en líneas generales a todos, porque esta situación muy pocos esperábamos que pudiera pasar, pero a nivel deportivo no habrá diferencias”.

Sobre su futuro competitivo concluye que “no estoy pensando en nada porque no sabemos qué vamos a tener y qué no vamos a tener. Se manejan varios escenarios, pero no hay nada definitivo. Se habla de que el Campeonato de España y el de contrarreloj por equipo se pueden realizar en el mes de noviembre, pero no sabemos si va a ser así. No quiero darle vueltas a eso, lo que quiero es retomar los entrenamientos y poco a poco ir cogiendo un buen nivel de forma sin ninguna prisa y evitando cualquier lesión para que cuando llegue el momento poder acelerar el proceso y alcanzar el mejor estado de forma”.