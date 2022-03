La Huelva Extrema apuesta por Emilio Martín como director deportivo

La Huelva Extrema MTB ha 'fichado' a Emilio Martín como director deportivo para su edicion de 2022; la renovada prueba, presentada oficialmente hace unos días en la Diputación Provincial, impulsa la provincia como destino turístico para los aficionados al mountain bike. El reconocido atleta onubense con un extenso palmarés en el que destacan tres campeonatos del mundo de duatlón y un oro europeo, se une a esta prueba para aportar su experiencia y conocimientos.

“Para mí es un honor formar parte de este evento, una prueba referente de la provincia de Huelva aunque no lleve tantas ediciones. Participé en la edición de 2016, quedé tercero en la clasificación general, y desde entonces me ha unido un vínculo especial a ella; además muchos de los deportistas que entreno vienen cada año a participar. Estar dentro de la organización me hace especial ilusión, creo que puedo aportar experiencia al evento gracias a mi formación y experiencia como deportista”, asegura Emilio Martín, licenciado en Ciencias del Deporte y Máster en Gestión Deportiva.

Además el nuevo director deportivo quiso aprovechar la ocasión para mandar un mensaje a todos los seguidores de la Huelva Extrema: “Es importante recalcar que este año la prueba está gestionada por un equipo organizativo nuevo, responsable y con un gran compromiso por su trabajo. Animo a todos los participantes que tengas dudas a que se inscriban. Vamos a trabajar al máximo para que Huex MTB 2022 sea un éxito y todos podamos disfrutarla”.

La Huex MTB se celebrará los días 6 y 7 de mayo y tendrá el pueblo de Ayamonte como meta común de las dos modalidades del programa: la Extrema, que presenta un trazado de 183 kilómetros y 3.830 metros de desnivel positivo, y la maratón, con un recorrido de 77 kilómetros y 1.590 metros de desnivel positivo. Las inscripciones para participar ya están abiertas. Además, todos los interesados que se inscriban antes del día 15 de marzo podrán conseguir su plaza a un precio reducido y asegurar su maillot oficial.