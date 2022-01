El Cross Pinares de Isla Cristina y el Cross El Corchito de Bonares se disputan en febrero

El XXIII Cross Pinares de Isla Cristina, organizado por el Servicio Municipal de Deportes del Ayuntamiento anfitrión, vuelve después de dos años de parón; la prueba de campo a través, incluida en el Circuito Diputación de Huelva de Carreras Populares, se celebrará el domingo día 6 de febrero comenzando a las 10:30, desarrollándose en circuitos habilitados en el camping Giralda.

Las categorías convocadas con opción a galardón son desde sub 6 a máster E, que deberán completar entre 225 y 7.200 metros, según la carrera en la que compita el atleta. La organización otorga para todos los escalones trofeos a los ganadores y medallas para los segundos y terceros clasificados.

Los podios de la última edición se formaron en masculina con Mahmud Abnu Hamadi (Atletismo Bollullos), Francisco José Muriel Camacho 'Oche' (Ciudad de Lepe) y el portugués Michel Valente (Pegada Tavira), y en femenina Yolanda Domínguez Márquez (El Lince-Bonares), Ana Márquez Gómez (Playas de Punta Umbría) y Gema Rodríguez López (Atlético Punta Umbría).

La inscripción gratuita se puede formalizar en la web teusinscripciones.es hasta las 14:00 del jueves 3 de febrero y también la misma jornada en el lugar del encuentro deportivo.

Una semana más tarde, también después de dos temporadas, el municipio de Bonares volverá a acoger un cross country realizando el XXVII Cross El Corchito, organizado por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento bonariego y colaborando el Club de Atletismo El Lince-Bonares. La prueba, incluida en el Circuito Provincial de Campo a Través 'Huelva eleva sus sentidos 2022', se celebrará el domingo 13 de febrero, comenzando a las 10:00, desarrollándose en circuitos habilitados en el Paraje Natural El Corchito.

Las categorías convocadas con opción a galardón son desde sub 6 a máster D, que deberán completar entre 200 y 8.000 metros, según la carrera en la que compita el atleta. La organización otorga trofeos a los tres primeros de cada categoría y medallas a todos los participantes de sub 6 y sub 8, además, los crossistas serán obsequiados con camiseta conmemorativa, fruta y agua.

En la última edición los podios se formaron en masculina con el lusitano Rubén Lopes Ribeiro (Areias de Sao Joao), Alí El Fghir Jiaf (Puntiti Sport Team) y Francisco Castillo Limón (Turdetania Team), y en femenina con Estefanía Rouco Baltasar (Puntiti Sport Team), Lidia Rodríguez Fernández (Cueva de Nerja) y Cristóbalina Martín Moreno (El Lince-Bonares).

La inscripción gratuita se puede formalizar en la web tusinscripciones.es hasta las 24:00 del miércoles 10 de febrero.