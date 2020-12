El Sporting Huelva sonríe en el añadido (1-0)

El Sporting Huelva, Ciudad que Marca ha sumado la segunda victoria de la temporada y enlaza una racha de cuatro partidos sin conocer la derrota, sumando además 7 puntos de los últimos 9 posibles.

El encuentro comenzó con un disparo de Yulema Corres que detuvo Chelsea (3'), en la primera intervención de la guardameta inglesa, en un partido en el que cuajó una gran actuación. Tres minutos después tuvo la primera el Sporting, con un córner que cabeceó desviado Dany Helena y que no pudo aprovechar tampoco Ana Carol, por lo que acabó saliendo por la línea de fondo. En el minuto 14 el Athletic Club volvió a intentar poner en apuros al equipo onubense, esta vez con un disparo de Erika Vázquez que salió desviado.

Jone Ibáñez también lo intentó pero también se le marchó un disparo desde fuera del área desviado (20'). Por parte del equipo local Patri Ojeda intentó cabecear al punto de penalti una falta colgada por Claire Flalknor pero no lo consiguiño tras una mala salida de Amaia y, ya con el balón sobre el piso, no logró controlar Dany Helena en el área. Ya en el minuto 26 Mayra Ramírez logró pisar área pero taponó a córner su disparo Eunate (26'). Replicó un minuto después Sophie Istillart se sacó un duro disparo tras un despeje de Kristina Fisher, aunque afortunadamente Chelsea, con algo de suspense y en tres tiempos, se hizo con el esférico. Un par de minutos después Mayra Ramírez se sacó un centro desde el costado derecho del área, pero no consiguieron controlar ni Mikela Waldman ni Castelló.

Oihane Hernández protagonizó el siguiente acercamiento visitante al intentar rematar desde la derecha un balón colgado desde la izquierda, pero el esférico acabó saliendo por la línea de fondo (32') También se fue fuera un balón que intentaba rematar Yulema Corres un minuto más tarde. Mayra Ramírez volvió a a la carga a seis minutos para el descanso se va con una gran acción técnica en la que le escondió el balón a Eunate para marcharse de ella en el área de penalti, aunque Amaia se hace con el balón en el área de meta. Un minuto más tarde la propia Mayrqa Ramírez bajó la pelota en el área para que de primeras disparase en el área Castelló, pero detuvo la guardameta del conjunto vizcaíno en lo que a la postre fue la última oportunidad del primer tiempo.

La segunda parte comenzó con una subida por la izquierda de Mayra Ramírez, que fue derribada por Oihana Valdezate justo antes de entrar en el área, aunque incomprensiblemente le señalaron falta en ataque a la la delantera colombiana (47'). Replicó Sophie Istillart con un disparo algo escorada que repelió Chelsea, y un par de minutos más tarde una pérdida de balón de Kristina Fisher dio origen a una contra visitante que acabó, tras una jugada con Lucía García, con un disparo de Yulema Corres que taponó de manera providencial Ana Carol (50').

El Athletic Club apretaba en este periodo y cuatro minutos después colgó un balón con mucho peligro al área sportinguista, aunque salió de la portería Chelsea para hacerse con él en dos tiempos. El Sporting se desquitaba de esos minutos de dominio visitante con un buen balón por la derecha de Castelló a Dany Helena que acabó despejando Istillart a córner (57') El saque de esquina lo remató de cabeza Patri Ojeda, pero el balón salió centrado desde el punto de penalti a las manos de Amaia (58').

También lo intentó pasada la hora de partido Mayra Ramírez con un balón en profundidad a Dany Helena, pero llegó en el área antes Amaia para atajar el esférico. Replicó un minuto después el Athletic Club con un centro desde la izquierda que intentó rematar en el segundo palo Yulema Corres, pero afortunadamente se cruzó en última instancia Kristina Fisher para despejar a saque de esquina. El 1-0 estuvo a punto de llegar en el ecuador de la segunda mitad con un balón colgado que Mikela Waldman estuvo a punto de aprovechar en el área pequeña, pero acabó despejando el peligro Oihane Valdezate.

En el minuto 71 volvía a la carga el Sporting Huelva, Ciudad que Marca con Mayra Ramírez asistiendo a Mikela Waldman, que peleó la pelota en el área aunque llegó antes a la misma Amaia despejando el peligro de un fuerte patadón. En el minuto 74 una falta colgada por Claire Falknor la cabeceó alta Mayra Ramírez, e instantes después la calambiana se sacó un duro disparo desde el disparo derecho que se marchó fuera, cuando Mikela Waldman estaba esperando para rematar tras llegar desde el ala izquierda del ataque.

En el tramo final del partido el equipo local supo contemporizar y no ponerse nervioso pese a las acometidas del conjunto vizcaíno, como en una falta colgada por Erika Vázquez a la cabeza de Oihane Valdezate, que remató alto (76'). Sin embargo, no se olvidó de atacar, como tras un balón luchado en la zona de máximo peligro por Mikela Waldman en un disparo en el área de Fatou Kanteh que Amaia salvó con el pie. El rechace le llegó en la frontal del área a Pamela Begić, que había entrado para reforzar el centro del campo minutos antes, pero el disparo de la eslovena salió por la línea de fondo.

El partido se pudo poner muy cuesta arriba a nueve minutos para el final, pero Chelsea salvó la integridad del marco onubense con un gran despeje a una sola mano para desviar a córner un disparo a bocajarro de María Díaz (81'), que en la siguiente jugada de ataque tras el saque de esquina visitante puso en peligro el resultado con un disparo que taponó Cinta Rodríguez en una jugada que finalizó con un disparo de Nekane a las nubes (83'). El Sporting Huelva, Ciudad que Marca puso la réplica con una buena jugada combinativa en el centro del campo que acabó con un centro de Fatou Kanteh que detuvo Amaia (84'). Lucía García puso de nuevo el susto en el cuerpo con un disparo al lateral de la red a cinco minutos para el final.

Sin embargo, Jenny Benítez no se conformaba con un punto y recordaba a sus jugadoras que debían buscar la portería contraria. Y así fue. En el minuto 91 una falta sobre Fatou Kanteh colgó al área de meta la central brasileña Ana Carol, que buscó el remate de cabeza y acabó, tras golpear la pelota en el poste, empujando con el cuerpo al fondo de la red. Ya solo daría tiempo a que el Athletic buscara la igualada en un saque de esquina, pero no logró el tanto del empate porque esta vez la balanza había caído por fin en los minutos finales a favor del Sporting Huelva, Ciudad que Marca.

Sin tiempo para saborear este segundo triunfo, el equipo se ejercitará mañana por la mañana en Los Rosales antes de viajar a Madrid el martes, donde realizará una sesión de activación una vez montado el cuartel general antes de enfrentarse el miércoles a las 16:00 horas al Rayo Vallecano en su ciudad deportiva, en el partido correspondiente a la 2ª jornada de la Primera Iberdrola.

FICHA TÉCNICA

SPORTING HUELVA, CIUDAD QUE MARCA: Chelsea, Ana Carol, Vanesa Santana (Pamela Begić, 68'), Cinta Rodríguez, Mikela Waldman (Jeni Morilla 85'), Claire Falknor, Mayra Ramírez, Kristina Fisher, Dany Helena (Fatou Kanteh, 68'), Patri Ojeda y Castelló.

ATHLETIC CLUB: Amaia Peña, Andrea Sierra (Naroa, 80'), Garazi Murua, Oihane Valdezate, Yulema Corres (Nekane, 65'), Jone Ibáñez, Oihane Hernández (Moraza, 65'), Eunate Arraiza (María Díaz, 80'), Sophie Istillart, Lucía García y Erika Vázquez.

GOL: 1-0 Ana Carol (91').

ÁRBITRA: Contreras Patiño (c. madrileño) mostró amarilla a las locales Vanesa Santana (32') y Cinta Rodríguez (55') y a la visitante Oihane Hernández (35').

INCIDENCIAS: Encuentro correspondiente a la 11ª jornada de liga en Primera Iberdrola disputado a puerta cerrada en los campos federativos de La Orden.

