El San Roque de Lepe se lleva un derbi muy igualado ante La Palma (2-1)

El San Roque de Lepe acabó llevándose la victoria en un igualado derbi onubense de Tercera División. En un partido en el que el equipo lepero tuvo muchos más apuros de los previstos para superar a un recién ascendido como La Palma, las jugadas a balón parado fueron clave para que el duelo de técnicos gallegos en los banquillos acabase decantándose para el aurinegro Antonio Fernández Rivadulla a pesar de la buena primera mitad realizada por los hombre del palmerino Mario Rodríguez.

Las bajas en la zaga lepera obligaron a su entrenador a improvisar en los laterales, desplazando a Juanjo Mateo desde el derecho para jugar a pie cambiado en la banda izquierda y dejando el lateral derecho para un extremo como Fernandito. Puede que fuera esta circunstancia o simplemente que esa fue la apuesta del técnico palmerino, lo cierto es que el cuadro condal arrancó el partido presionando muy arriba la salida de balón del San Roque provocando más de una pérdida de los defensores aurinegros aunque sin llegar con claridad en los primeros minutos de juego.

De todos modos, la primera ocasión de peligro le correspondió al conjunto visitante, acabando incluso el balón dentro de la portería de David Robador en una segunda jugada tras saque de esquina, pero el gol no subió al marcador por fuera de juego de Cruzado. También lo intentó con un disparo desde el borde del área que no encontró portería. El San Roque intentó responder con un centro de Abeledo desde la derecha al que Montenegro no llegó a su remate en boca de gol obstaculizado por un defensa.

La mejor puesta en escena de La Palma tuvo reflejo en el marcador en el minuto 18 cuando una pérdida de balón en el centro del campo propició una rápida contra visitante llevada por Nené que asistió a Galleti para que resolviera en el mano a mano ante David Robador.

A pesar de verse con el marcador en contra, no acababa de encontrar el equipo lepero el rumbo en el partido que solo buscó la portería de Corrales en una falta directa de Abeledo que se marchó fuera. Más bien ocurrió al contrario y se seguía jugando a lo que quería la escuadra que entrena Mario Rodríguez. Esa impresión debió ser la que tuvo también Antonio Fernández porque incluso antes de que concluyera el primer periodo recompuso líneas en su equipo introduciendo en el partido a Camacho y Nané en lugar de Juanjo Mateo y Adri González buscando tener más control de balón y más presencia en ataque, además de pasar a jugar con defensa de tres centrales retrasando a Joel.

Antes de que se pudiera ver el efecto de los cambios en el desarrollo del juego, un córner botado por Abeledo sobrepasado ya el minuto 45 lo remató muy solo Pablo Ortiz en el segundo palo devolviendo la igualdad al marcador y permitiendo irse a su equipo al descanso con ese empate que dejaba en nada todo el buen trabajo realizado por el equipo del Condado durante toda la primera mitad y con la sensación de que el San Roque había salido vivo de estos primeros 45 minutos.

El conjunto lepero salió más despierto tras el descanso y pasó a controlar el choque

Con el inicio del segundo periodo daba comienzo un partido nuevo. Y así fue. A pesar de que La Palma intentó mostrar tras la reanudación las mismas armas del comienzo del choque, ahora sí fue el San Roque el que comenzó poco a poco a hacerse con las riendas del partido. Con Camacho y Pablo Ortiz llevando el peso del juego y con los centros de Abeledo desde la izquierda que llevaban cierta inquietud sobre la puerta palmerina, la impresión que quedaba ahora era que el equipo de Antonio Fernández no iba a dejarse sorprender como en el inicio del partido.

Un cabezazo de Ubay Luzardo a una falta lateral en el minuto 51 a la que respondió Corrales con acierto y un remate a la media vuelta de Nané desde el punto de penalti en el 66 que se marchó rozando el larguero fueron las ocasiones más claras del San Roque, aunque seguía faltando claridad en los últimos metros.

Una buena combinación en el 70 entre Galleti y Mazín en el área lepera que acabó con David Robador ganándole al primero en el uno contra uno fue el aviso de La Palma de que todavía estaba muy vivo en el partido y de que no renunciaba a llevarse los tres puntos del Ciudad de Lepe.

Tuvo que ser de nuevo el balón parado con la calidad de Abeledo en el golpeo lo que acabase decantando el resultado para el equipo local. Una falta lateral botada por el extremo aurinegro lo remató con autoridad David Rodríguez con un gran cabezazo para poner a su equipo por delante en el marcador por primera vez en el partido.

La Palma apostó por bombear balones sobre el área lepero, bien con juego directo o con jugadas a balón parado para intentar buscar de nuevo la igualada, pero la ocasión más clara para conseguir un empate que no se habría podido calificar de injusto la tuvo Andrés Pavón en el 92 con un lanzamiento de falta directa que rozó la escuadra izquierda de David Robador.

FICHA TÉCNICA

C. D. SAN ROQUE DE LEPE: David Robador; Fernandito (Juan Mari, 92’), Ubay Luzardo, Antonio López, Juanjo Mateo (Nané, 40’); Joel, Pablo Ortiz (David Rodríguez, 72’); Adri González (Camacho, 40’), Javi Medina, Abeledo; Montenegro.

LA PALMA C.F.: Corrales; Pirri, Andrés Pavón, Paco Caraballo, Diego Domínguez, Carlos Martínez; Galleti (Arias, 74’), Manu Calle (Alvarito, 57’), Nene, Manu Cruzado (Iraola, 61’); Mazín.

ÁRBITRO: Fernández Martínez, auxiliado por Gómez Beltrán y Carrasco González. Mostró tarjeta amarilla por parte local a Pablo Ortiz y Abeledo, y por parte visitante a Pirri, Carlos Martínez, Paco Caraballo y Mazín.

GOLES: 0-1, Galleti (18’). 1-1, Pablo Ortiz (45’). 2-1, David Rodríguez (79’).

INCIDENCIAS: Partido de la 4ª jornada de Liga en el grupo X subgrupo B de Tercera División con la presencia en las gradas del estadio Ciudad de Lepe de los 400 espectadores que permiten las autoridades sanitarias.

