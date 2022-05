Exhibición del San Roque de Lepe ante el Vélez para seguir peleando por el ascenso (5-1)

El San Roque de Lepe llegará a la última jornada de liga con opciones de ascenso. La goleada cosechada por el equipo lepero sobre el Vélez, equipo que llegaba al partido empatado a puntos con los aurinegros, le permite presentarse la semana que viene en Jerez de la Frontera con opciones de alcanzar el play-off de ascenso a Primera RFEF. Frente al Vélez se vio la mejor versión del San Roque, tanto en defensa como en ataque, con el único lunar del gol conseguido por el visitante Zamorano, golazo, eso sí, en los minutos de prolongación de la primera mitad

En el arranque del partido fue el San Roque el que intentó llevar la iniciativa, aunque el respeto mutuo fue la tónica más destacada de estos primeros minutos, repartiéndose el control del balón casi a partes iguales entre los dos rivales. Fue el Vélez el primero en buscar la puerta contraria con un disparo raso de Gonzalo Miranda desde fuera del área que se le pudo complicar a David Robador tras rebotar en un defensa, pero el portero aurinegro reaccionó rápido atrapando el balón sin mayores problemas.

Por su parte, el San Roque intentaba llegar a la portería del exaurinegro Migue Guerrero casi siempre por la banda izquierda con Fran Ávila y Víctor Morillo. En una de estas, Ávila al cuarto de hora de juego gana línea de fondo desde donde envía un centro pasado que Chuma remata con poco ángulo, acabando el balón en saque de esquina. Esa jugada dio paso a unos minutos de locura en el ataque lepero creando un sinfín de ocasiones, acompañadas además de acierto, hasta tal punto de dejar el partido prácticamente sentenciado en los siguientes diez minutos de juego.

El primer gol local pudo llegar a la salida de ese córner cuando el defensa visitante Pacoli envió el balón al palo de su propia portería al despejar el saque cerrado de Abeledo. No importó, ese primer gol llegó en el minuto 18 cuando Iván Robles aprovechó un rechace de Migue Guerrero a disparo de Víctor Morillo que se le complicó al portero visitante tras el bote sobre el césped. Solo dos minutos después tuvo que intervenir de nuevo el portero del Vélez para detener sobre la línea un cabezazo de Abeledo a centro de Víctor Morillo. Fue Chuma, que no faltó a su cita con el gol, para ampliar el marcador en el 21 peinando con habilidad un centro de Abeledo desde la derecha.

Tras un par de saques de esquina por parte del Vélez bien resueltos por la zaga aurinegra, Abeledo cerró estos 10 minutos de locura con el tercer gol del San Roque aprovechándose de un error de Essel que dejó el balón a pies del delantero lepero, que marcó a puerta vacía tras eludir a Migue Guerrrero.

Todavía tuvo un par de ocasiones el San Roque de ampliar aún más su ventaja con una falta directa de Joel que salió cerca del palo, y con un disparo de Víctor Morillo al que respondió el portero visitante con una buena parada; sin embargo, fue el Vélez el que movió el marcador justo antes de que el árbitro señalase el camino de vestuarios. Un centro pasado de Pacoli lo enganchó de volea Zamorano mandando el balón a la escuadra, dándole a su equipo esperanzas para la segunda mitad de meterse en el partido.

El Vélez quiso aprovechar en el comienzo de la segunda mitad la inercia de haber recortado distancias justo antes del descanso y salió buscando la portería lepera intentando reducir aún más la desventaja. Gaona fue el primero en obligar a trabajar a David Robador, pero el portero aurinegro se mostró seguro para atajar el disparo del delantero veleño.

Sin embargo, el San Roque supo frenar las intenciones visitantes y no tardó mucho en retomar el control del partido. Incluso hizo trabajar de nuevo a Migue Guerrero con disparos desde fuera del área de Abeledo en el 53 y de Becken en el 61 bien resueltos por el portero del Vélez. No fueron ocasiones de excesivo peligro, pero al menos sirvieron para demostrar que al equipo de Antonio Fernández no le había afectado el hecho de perder parte de su ventaja. Por si quedaban dudas, las siguientes ocasiones claras para volver a mover el marcador fueron locales, primero por medio de Chuma en el 63 y después de Nané en el 67, pero en las dos demostró Migue Guerrero su calidad en la portería para mantener alguna esperanza para su equipo de permanecer en el partido.

Fue Nané en el 71 el encargado de romper las escasas esperanzas visitantes cuando remató en postura acrobática una gran jugada del ataque lepero, con pase interior de Adrián Ruiz para el pase de la muerte de Fran Ávila. El propio Nané fue el encargado de redondear la goleada resolviendo con clase el mano a mano con Migue Guerrero con el gol que cierra la temporada en el Ciudad de Lepe.

Ficha técnica

C. D. SAN ROQUE DE LEPE: David Robador; Iván Robles, Becken, Joel, Antonio López, Fran Ávila; Adrián Ruiz, Charaf (Gerard Vergé, 68’); Abeledo (Álex Carmona, 66’), Chuma (Pola, 68’), Víctor Morillo (Nané, 59’).

VÉLEZ C. F: Migue Guerrero; Essel (Camacho, 46’), Bocchino, Portillo, Pacoli; Joselinho (Pablo, 68’), Cervera, Gonzalo Miranda (Ochoa, 82’); Zamorano, Gaona (Chavarría, 68’), Balta (Iván Martínez, 59’).

ÁRBITRO: Álvarez Dorado, del comité andaluz, auxiliado por Herrera Ruiz y Sarmiento Núñez. Mostró tarjeta amarilla al visitante Camacho.

GOLES: 1-0, Iván Robles (18’). 2-0, Chuma (21’). 3-0, Abeledo (27’). 3-1, Zamorano (45+’). 4-1, Nané (71’). 5-1, Nané (93’).

INCIDENCIAS: Partido de la 33ª jornada en el grupo 4 de Segunda División RFEF disputado en el estadio Ciudad de Lepe con la presencia de unos 500 espectadores, la entrada más floja de la temporada debido a la coincidencia del partido con la celebración en Lepe de la romería en honor a la Virgen de la Bella.

RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN