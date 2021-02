El Isla Cristina sufre la primera e inmerecida derrota de la temporada en casa (1-2)

No pudo ser. El Isla Cristina debía vencer para seguir albergando esperanzas de meterse en el grupo que permite luchar por la fase de ascenso, pero cayó ante el Montilla por 1-2 en un partido que se presentaba complicado para los locales, dado el potencial del conjunto visitante y la tensión existente en el Isla ante sus escasas opciones de estar en el grupo de cabeza.

No pudo empezar peor el encuentro para los isleños, ya que en el minuto 3 se produce un córner y Pedro, de buen remate de cabeza, lleva el esférico lejos del alcance del meta para poner el 0-1. El cuadro local no quedó tocado y buscó el tanto de la igualada, pero el Montilla estaba muy seguro atrás y los avances de los locales morían en la zona defensiva de su oponente, no permitiendo a los isleños tirar con peligro sobre José. Quedaba tiempo suficiente para que el Isla intentara la remontada; sin embargo, en el m. 20 la situación se complicó más cuando Juan, al intentar despejar un balón, lo aloja en su portería (0-2).

Una virtud que tiene el Isla Cristina es que nunca baja los brazos y siempre lucha por muy complicado que tenga el partido, de ahí que pese a la ventaja del Montilla los locales persistieran en su intento de buscar la meta rival.

Los costeros no terminaban de coordinar bien las jugadas; aunque pudo Dani Cordero acortar distancias en el m. 38, pero el meta visitante lo evitó con el pie. Hubiese sido un tanto psicológico que le hubiera permitido al Isla irse al descanso con una mínima desventaja.

Tras el descanso, en el m. 54 Félix tuvo una buena ocasión para marcar tras el saque de una falta a cargo de Ordóñez, pero el esférico se marchó fuera junto al poste. Fue un presagio de lo que llegó en el 56' con el gol de Ivi al recibir un pase al hueco de Carlos Vizcaíno y superar al meta (1-2).

Este gol propició que los pupilos de Pepe Vázquez se volcaran en tromba sobre el área cordobesa buscando la igualada. Las oportunidades se iban sucediendo pero faltaba efectividad ante un Montilla que se había quedado agazapado en su parcela para vivir de sus rentas. La presión isleña iba en aumento, pero la solidez de la defensa del conjunto de Jesús Fernández abortaba todo intento de penetrar en la zona de peligro, a la espera de sorprender al Isla con un contragolpe que supusiese la sentencia.

Los minutos pasaban y el empate pudo llegar en el tiempo de prolongación, pero el meta in extremis salvó en la misma línea el tanto cuando se cantaba el empate. El Isla lo intentó hasta el final y ocasiones no le faltaron, pero el resultado fue inamovible, lo que motivó su primera derrota en casa.

FICHA TÉCNICA

Isla Cristina: Chus, José Rodríguez, Juan, Cristian (Diego, 84), Ivi, Luismi, Félix, Carlos Vizcaíno (Ángel, 77), Álex Gutiérrez, Adri (Ordóñez, 46) y Manu Cordero (Lay, 77).

Montilla: José, Antonio Luque, Maleno (Robles, 64), Pedro, Alfonso, Soto, Álex (Santi, 64), Adri Delgado, Juan Cordón (Girón, 75), Nacho (Pedraza, 75) y Jorge (Carreña, 64).

Árbitro: De Santisteban Adame, auxiliado por Espinosa Pons y Romero Trevilla (Sevilla); primera temporada en esta categoría; amonestó a José Rodríguez y Félix, e Ismael estando en el banquillo (locales); y a Maleno, Alfonso, Jorge y Carreña (visitantes).

Goles: 0-1/Minuto 3. Pedro. 0-2/m. 26. Juan, en propia puerta. 1-2/m. 56. Ivi.

Incidencias: Partido jugado en el Polideportivo Municipal con público en las gradas, unos 150 aficionados.

RESULTADOS

CLASIFICACIÓN