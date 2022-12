Un Ayamonte sin puntería da una buena imagen pero vuelve de vacío de Lucena (3-0)

El Ayamonte CF viajó a Lucena para jugar contra el Ciudad de Lucena dentro de la 13ª jornada del grupo 10 de la Tercera Federación en un partido que se saldó con triunfo local por 3-0; este resultado deja al equipo cordobés en la 7ª posición a un punto de los play-offs de ascenso, mientras los fronterizos pasan a ocupar la última plaza con 9 puntos. Limón tuvo un buen comienzo en el banquillo ayamontino ganando al Pozoblanco, pero luego ha encadenado dos empates y dos derrotas.

La primera ocasión del Ciudad de Lucena fue en los primeros cinco minutos después de un mal control en la banda de Cueto debido a las dificultades del terreno de juego por el agua. El jugador local lanzó desde fuera del área, pero Dani Martín pudo evitar el gol. El gol vino muy temprano, en el minuto 11: después de recibir un rechace de córner, un jugador local vuelve a centrar al punto de penalti y Awana remata sin piedad y se lo puso tan complicado a Dani Martin que no pudo evitar el gol (1-0).

El Ayamonte después de este gol salió a presionar al equipo local buscando el tanto para igualar el marcador antes de irse al descanso. En el minuto 22 el cuadro onubense tiene la primera ocasión clara. Después de dos córner consecutivos, el centro fue perfecto para David Rodríguez, quien conectó un buen remate para aumentar sus registros goleadores; pero el portero evitó el gol con una gran estirada bajo palos.

En el minuto 35 al portero local le pitaron cesión, una gran ocasión que tuvo el Ayamonte, pero no la supo aprovechar y mandó el balón por encima de la potería. El conjunto visitante fue el dominador de la primera parte en cuanto a ocasiones después del gol del Lucena, pero costaba materializarlas y se fue al descanso con el marcador en desventaja.

La segunda comenzó con el dominio de un Ayamonte ambicioso que buscaba la igualada, pero le fue bastante complicado. Es en el minuto 51 cuando llega la única ocasión clara en la segunda parte del equipo visitante, con un lanzamiento de Josué desde fuera del área que se marcha alto. El segundo gol del Lucena fue todo un jarro de agua fría y vino en el minuto 63, en una jugada creativa por el centro de campo que culminó Ignacio.

Manuel Juan Limón buscaba nuevas ideas en el terreno de juego y por eso realizó tres cambios al mismo tiempo; entraron Pola, Sebas y Mesa y salieron del terreno de juego Cerpa, Yuse y Josué. En el minuto 72 se produce un contragolpe del Ciudad de Lucena y a Fernando Guisado no le quedó otra que hacer una falta dentro del área y provocar penalti. Rubén Navas no perdonó y consiguió sentenciar el partido con el definitivo 3-0. En el minuto 88 el portero y un jugador del Ayamonte se chocan en un centro, y por suerte no pasó nada.

Derrota de un Ayamonte al que le faltó mordiente, y que ahora vuelve a casa en busca de sumar tres puntos que alivien su situación; el cuadro fronterizo recibe este domingo al un rival directo, el Ceuta B (16:30) con la obligación de no fallar en casa.

Ficha técnica

CIUDAD DE LUCENA: Jesús Navajas, Joe María, Diego Dominguez (Antonio Pino 75’), Ignacio, Juan Luis (Sergio López 60’), Rubén Navas, Antonio Jesús, Javier Hervás, Marcos Luis, Daniel Espejo (Rafael Castilla 75’) y Awana (Juan Carlos 86’).

AYAMONTE C.F.: Dani Martin, Andrés Pérez, Kike Silgado, Guisado, Cerpa (Mesa 65’), David Rodríguez (Abri Pomares 81’), Cueto (Manu Picón 81’), Yuse (Pola 65’), Noah, Josué (Sebas 65’), Manu Torres.

ÁRBITRO: Joaquín Ochoa, del Colegio de Granada. Expulsó por parte del equipo local a Antonio Jesús (m. 80) y en el equipo visitante, amarilla a Cerpa, Yuse y Fernando Guisado.

GOLES: 1-0/Minuto 11. Awana. 2-0/m. 63. Ignacio. 3-0/m. 72. Rubén Navas, de penalti.

INCIDENCIAS: Estadio Ciudad de Lucena. 700 aficionados.

