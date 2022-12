Sevilla C - Ayamonte (0-1): Tercer partido sin ganar

El Ayamonte CF viajó a Sevilla para jugar contra el Sevilla C. El equipo local buscaba sumar para intentar conseguir la segunda victoria consecutiva y poder subir escalafones en la tabla. El Ayamonte CF necesitaba sumar para salir de la zona de descenso, pero terminó recordando a otros partidos donde se le iba el resultado en los últimos minutos.

El Ayamonte CF salió al campo con ganas de sumar goles y luchar por el triunfo en el territorio sevillano. Desde que llegó Limón al equipo ayamontino no había perdido ningún partido y esa era la misión de este domingo, poder sumar. La primer ocasión que tuvo el Ayamonte vino en el minuto 5 que Manu Torres originó una jugada en solitario probando el lanzamiento, pero se le marchó desviado. En el minuto 13 nuevamente Manu Torres lanzó a portería y salió rozando el lateral de la portería. La primera amonestación vino en el minuto 20 para el equipo local, a Néstor, concretamente. En los primeros 20 minutos el Ayamonte fue claro dominador en cuanto a creación de juego, a partir de ahí el partido se igualó y ninguno de ambos equipos consiguió anotar ningún gol.

Ya en la segunda parte el Ayamonte CF tuvo menos ocasiones. El Sevilla salió a buscar ocasiones de gol y encerró al equipo visitante. En el minuto 48 tuvo el Sevilla C la primera ocasión. Estrelló el balón en el larquero. Dos minutos después Manu picón probó suerte al portero, pero no llegó a nada. En el minuto 58 tuvo que salir del terreno de juego Diego Cueto por posible lesión y entró por él Noah. El Ayamonte CF se encontraba encerrado queriendo salir y buscar el gol, pero le costaba un poco. El árbitro amonestó al lateral Cerpa en el minuto 69. Manuel Juan Limón hizo dos cambios en el minuto 71 para buscar verticalidad y rapidez con Josué y Almagro, salieron Manu Picón y Manu Torres. En el minuto 81 al Sevilla C le anularon un gol, pero en el 85 consiguió anotar el tanto que le dio la victoria, obra de Víctor Sánchez.

El próximo partido del Ayamonte CF será frente al CD Ciudad de Lucena a las 18:00 el próximo jueves.

Ficha técnica

SEVILLA FC C: David Gil, Néstor, Jacobo, Marco Antonio (Guzmán 60'), Manuel Vázquez, Juan Antonio (Roja 60'), Pablo Ortiz (Víctor 75'), Darío, Juan Villegas, Ángel Mancheño, José Ignacio (Ángel 80').

AYAMONTE C.F.: Dani Martin, Andrés Pérez, Kike Silgado, Mesa, Cerpa, Abri Pomares, Cueto (Noah 58’), Yuse, Pola (Sebas 84’), Manu Picón (Josué 71’), Manu Torres (Almagro 71’)

ÁRBITROS: Carlos Martínez del colegio de Granada. Amonestó a los locales Marco Antonio, Pedro José (Segundo entrenador), Guzmán, Ángel Mancheño y Darío. Y al visitante Cerpa.

GOLES: 1-0 (85') Víctor.

INCIDENCIAS: Ciudad Deportiva Ramón Cisneros Palacios Sevilla Futbol Club. 500 aficionados.