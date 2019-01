Un Cartaya lento y demasiado previsible empata ante el Isla (1-1)

El resumen del derbi es que nadie salió feliz. Por los locales porque se vuelven a inundar de decepción y por los visitantes porque acariciaron hasta el último suspiro la victoria, lo impidió el Cartaya a falta de seis minutos para el final, cuando el conjunto de Acosta acariciaba otro zarpazo similar al de La Palma.

Intentaremos explicar lo que pasó. El Cartaya comparecía con cuentas pendientes porque siempre se espera más de un equipo fraguado para llamar la atención y lo dejaremos ahí, para que nadie se sienta más presionado de la cuenta. Y lleva tres partidos que no se halla, el último de 2018 y los dos primeros del presente, dos puntos de nueve. Como ven, la cosecha es ridícula para el potencial que se le presupone. El caso es que el equipo de Limón ha comenzado el año frío como el tiempo. Nada que ver con el conjunto que se levantó en armas tras pasar hambre y sed. Ahora es previsible, lento, sin imaginación y lo que es más grave, los futbolistas que tienen que marcar la diferencia no la marcan, luego se convierte en un equipo más, sin glamour ni elegancia. Dirán algunos que restan puntos y tiempo por delante. Y es cierto. Pero le está dando tanta ventaja a los contrarios que igual no le da tiempo. A este punto de la Liga hay una realidad, el Cartaya decepciona.

Por lo que respecta al Isla Cristina, planteó el mismo partido que hizo la Olímpica hace justamente una semana y volvió a sacar petróleo. Y no sacó oro porque la cabeza de Aitor lo impidió. El equipo de Acosta se aculó atrás toda la primera parte y en ese tiempo, el Cartaya tuvo dos casi sin pretenderlo. La primera en el minuto 3 por medio de Dani Pérez que salvó milagrosamente Mateo y la segunda a la media hora, para Sebas, que remató alto con el portero isleño hincado de rodilla pidiendo clemencia.

Eso fue todo lo que dio de sí la primera mitad, fría en todo, desde el fútbol hasta el ambiente. La reanudación fue otra cosa, más dinámica y loca, hasta el extremo que el Isla Cristina, viendo que el Cartaya se había dejado la dentadura y el fútbol en el vestuario, comenzó a estirarse y alcanzó recompensa en el 75 de juego. Falló Franci Ruiz, el balón le cayó puerto a Edu y fusiló a Bocanegra. Cero a uno y los fantasmas dando vueltas. Ya con anterioridad al gol, el conjunto de Acosta dio un par de avisos y el que avisa no es traidor. Pero el Cartaya no se enteraba de nada. Fran fue el protagonista de las acciones. Manuel y Dani Pérez también avisaron poco después. Pero el que marcó fue Edu para ponerlo todo patas arriba.

Con el agua al cuello, al equipo de Limón no le quedó otra que irse arriba y para ello, el entrenador desnudó la defensa para meter un centrocampista. Y a renglón seguido llegó el tanto de Aitor que aliviaba corazones compungidos.

Fue el derbi del tran tran. Nadie cogió la bandera de la revolución y eso llevó el partido a la frialdad. Al Isla le interesó el ritmo y a poco se quedó de hacer un destrozo mayor. Luego el déficit queda en el Cartaya, que partía como favorito y se quedó en el camino. No se puede jugar al paso ni se puede fallar tantos pases claros. Es como si se le hubiera ido otra vez el ángel. Ese que no se le puede ir a un equipo si quiere ser aspirante al protagonismo.

FICHA TÉCNICA

Cartaya: Bocanegra, Manuel, Novoa (Sergio 84’), Franci Ruiz, Aitor, Mario, Fernando Vaz, Lolo, Souto (Canito 78’), Sebas y Dani Pérez (Pitu 66’).

Isla Cristina: Mateo, Jose, Alberto (Dorado 89’), Zamorano, Edu (Chule 78’), Vizcaíno, Diego (Sanchís 89’), Fran (Feli 89’), Quini (Faneca 60’), Alonso (Sergio 66) y Cifu.

Goles: 0-1 (75’) Edu. 1-1 (84’) Aitor.

Árbitro: Avilés Hernández, de Sevilla, correcto. Amonestó por los locales a Manuel, Fernando Vaz y Lolo y por los visitantes a Alberto, Vizcaíno y Sergio.

Incidencias: Unos 400 espectadores en una tarde ventosa y fría.