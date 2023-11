El Cartaya quiere aprovechar la corriente buena para doblar a un rival directo como el Conil

Hay momentos en la vida en los que no puedes fallar. En el fútbol es exactamente lo mismo. Analizada la situación y lo que asoma, el Cartaya está ante la estupenda oportunidad de dar un zarpazo a su situación, a su vida, en definitiva. Llega el Conil con el agua a la altura de la garganta, a pesar de haber ganado al Cabecense, es penúltimo con 5 puntos, y eso obliga a los rojinegros, que, después de vencer por dos a cero al Sevilla C, se ponen en el escaparate para intentar salir de los puestos de agobio de la tabla ante un rival directo. Y ya saben que todo suma o resta. Imponerse es dar un paso de gigante y, además, pensar en lo que pueda ser en la segunda vuelta, que tal cual la liga, se prevé igualdad por todas partes, de ahí la importancia de los puntos en toda la extensión de la frase.

El Cartaya rompió ante el filial sevillista un problema que le perseguía en sus sueños. Hasta llegar a ese punto no había ganado en casa y por fin lo logró. Eso le ha liberado, por lo que se espera una buena versión de los de Limón por aquello de haber despejado dudas y fantasmas.

Además, poco a poco la enfermería se va vaciando y por lo tanto, al técnico se le abren posibilidades que hasta ahora no había tenido. Con la plantilla cogida con alfileres por las bajas.

Con respecto al rival, es de esos equipos que nunca se dan por vencidos. Están acostumbrados a luchar hasta el último suspiro porque para ellos, jugar en Tercera, al igual que para el Cartaya, es un premio y se toman la vida con filosofía. No dramatizan por estar abajo. Y eso, al final, es un plus porque a pesar del apuro, no se les nota en la cara.

Es el partido porque a partir de aquí las cosas pueden pintar de otra manera. Se espera la mejor versión del Cartaya. Y para ganar, a pesar de la posición del rival, va a precisar jugar francamente bien y tener el acierto necesario.