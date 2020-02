Carolina Marín vuelve a España

La onubense Carolina Marín jugará este domingo con el CB Pitiús en Ibiza ante el segundo clasificado de la Liga Nacional, el CB Rinconada Sevilla. La onubense “disputará así su primera jornada de la temporada, al no haberlo podido hacer hasta la fecha debido al calendario de competición de cara a Tokio 2020, donde busca clasificarse como cabeza de serie”, explicó ayer su gabinete de comunicación.

“Tenía muchísimas ganas de volver a jugar con el equipo y me alegro de que pueda ser este domingo. Desde que me recuperé de la lesión, uno de los objetivos era jugar también con el Pitiús, aunque sabíamos que iba a ser difícil porque estoy participando en más competiciones que nunca de cara a Tokio”, comentó Marín. Por su parte, el entrenador del Pitiús, Ernesto García, confesó que al club, a los aficionados y a la ciudad de Ibiza le hace “mucha ilusión” que Carolina Marín juegue en la isla.

Feliz de volver a competir en la Liga Nacional con el CB Pitiús! Gracias por la oportunidad @BadIbiza 💚💪 Nos vemos este domingo en el Polideportivo Es Pratet de Ibiza a las 10.30! 🔥 pic.twitter.com/afvAsHJXSY — Carolina Marín (@CarolinaMarin) February 13, 2020

El CB Pitiús ocupa actualmente la cuarta posición del Top-8 de la Liga Nacional. Se enfrenta al CB Rinconada Sevilla, segundo clasificado. Carolina puede hacerle un favor al Recreativo IES La Orden, ya que el CB Rinconada es el único conjunto de la liga que puede arrebatarle el factor cancha al combinado onubense.

La tricampeona del mundo ha estado participando con la selección española en el Campeonato de Europa por equipos, pero ya ayer no jugó en el último e intrascendente encuentro ante Polonia, que terminó con derrota española por 1-4. Tanto el combinado masculino como el femenino quedaron eliminados.

Los chicos rozaron los cuartos de final, fase en la que no estarán al caer ayer ante Bulgaria por un igualado 3-2 y encajar su único derrota de la fase de grupos. Ante los búlgaros el jugador del Recreativo IES La Orden Pablo Abián logró ganar a Daniel Nikolov en dos sets (21-15 y 21-16) en 39 minutos, pero en el dobles decisivo junto a Alberto Zapico no pudo ayudar al pase a los cuartos de final, perdiendo ante la pareja Boichinov-Makarski en dos sets (17-21 y 18-21). La selección masculina acaba como segunda del grupo 8 con un balance de tres victorias y un derrota y la no clasificación para los cuartos de final que hubiera situado a España entre las ocho mejores selecciones del continente.