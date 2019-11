Carolina Marín no sufre ninguna lesión

Carolina Marín ha lanzado un mensaje de tranquilidad a través de las redes sociales asegurando que no sufre ninguna lesión y que su retirada en su debut en el Open de China que ha comenzado en Fuzhou se debe a problemas que ha ido arrastrando durante los días anteriores.

La campeona olímpica de badminton se retiró en el encuentro por enfermedad cuando perdía el partido de la primera ronda ante la primera favorita y número uno del mundo, la taiwanesa Tai Tzu Ying.

Marín caía ante la asiática por 21-16 y 13-1 cuando se produjo su abandono. La onubense acababa de volver al 'top 10' de la clasificación mundial tras reaparecer después de una baja de ocho meses por una rotura de ligamento cruzado.

Intenté dar lo mejor de mí pero he estado mala los últimos días 🤒 Pronto estaré lista de nuevo! 💪I tryed to give my best but I've been sick for the last few days 🤒 I'll be ready again soon! 💪#PuedoPorquePiensoQuePuedo pic.twitter.com/dOASTE0vG3