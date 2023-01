Carolina Marín se medirá a la número 1 del mundo en cuartos de final de la India

La onubense Carolina Marín ganó este jueves en dos sets, 21-16 y 21-16, a la tailandesa Ratchanok Intanon, sexta en el ránking, y se ganó un puesto en los cuartos de final del Abierto de la India, en los que se enfrentará a la numero uno del mundo, la japonesa Akane Yamaguchi. En un duelo que enfrentó a dos ex campeonas mundiales, Marín logró una clara victoria en 37 minutos.

Imponiendo un mayor ritmo en comparación a su anterior partido, cuando indicó que las condiciones habían ralentizado el juego, la española no cesó de mover a su rival a lo largo y ancho de la pista, en desplazamientos a los que a Intanon le costó cada vez más llegar. Con algunos errores no forzados, pero sin ir por detrás en el marcador en toda la primera manga, Marín se llevó el set con margen de 21-16.

Un guion similar llevó en el segundo, en el que Marín recogía rápidamente el volante cada vez que su rival erraba o ella ganaba un punto cerca de la red para retomar el juego cuanto antes y sacar el máximo rendimiento a su estado de gracia. Así, la campeona olímpica en 2016, tres veces campeona del mundo y seis de Europa, llegó al ecuador de la segunda manga con una ventaja de 11-4 en el marcador, que acabó con el definitivo 21-16.

"Muy contenta por cómo he jugado hoy, sobre todo por cómo me siento físicamente y cómo hemos preparado el partido. Ha sido un partido bastante mental en el sentido de que teníamos una estrategia planteada. Eso es lo que he tenido en mente en todo el partido y ha funcionado muy muy bien", dijo Marín tras el encuentro.

"Esa actitud es la que me lleva a ganar partidos contra las mejores del mundo y eso es con lo que me quiero quedar", indicó. La victoria de este jueves es la quinta que logra Marín en once enfrentamientos ante Intanon, a la que no se enfrentaba desde hacía tres años, cuando cayó derrotada en la final del Abierto de Indonesia.

En la siguiente ronda aguarda a la española la número uno del ránking y actual campeona del mundo, Yamaguchi, que se impuso unas horas antes a la china Yue Han por 21-14 y 21-17 en 33 minutos. El cara a cara entre ellas es ligeramente favorable a Marín, quien ha ganado a Yamaguchi en ocho ocasiones, por seis derrotas. Su último enfrentamiento data del pasado octubre, cuando la volantista onubense se impuso en dos mangas en las semifinales del Abierto de Francia.