Carolina se apunta a otra final en Tailandia

Carolina Marín continúa prolongando su momento dulce y ha dado un paso más para agrandar su palmarés al meterse en la final del Toyota Abierto de Tailandia tras imponerse a la joven surcoreana An Se Young por 21-19 y 21-15 en 51 minutos.

Hasta este encuentro el balance entre ambas era de tres victorias para la onubense y una para la asiática. Su último enfrentamiento fue hace justo una semana, también en semifinales en Tailandia, con triunfo de Carolina por 21-18 y 21-16 tras 51 minutos de dura lucha.

El partido comenzó con la igualdad que se presupone que hay entre dos jugadoras de primer nivel (2-2); la onubense da el primer tirón (5-2), pero la asiática responde con rapidez (5-6). A partir de ahí vuelve a equilibrarse el choque, con una Carolina más sólida y cometiendo menos errores, lo que le permite llegar a la primera pausa con 11-8 en el electrónico. Carolina va administrando sabiamente la ventaja (15-12), sabedora de que el intercambio de golpes favorece sus intereses.

La dinámica del encuentro no varía y a An Se Young se le va agotando el tiempo para la reacción cuando se entra en la recta final de la primera manga (18-15). Carolina tiene el set encarrilado, pero la asiática no tira la toalla (18-17), llegándose a un final de infarto tras el 19-19 después de dos errores de la onubense. En situaciones de máxima presión Carolina vuelve a ofrecer su mejor bádminton y después de dos defensas excelentes logra un punto que le da su primera oportunidad de sentenciar el set (20-19), rematando la faena con un buen ataque que le permite cerrar con 21-19 tras 27 minutos.

La segunda manda se inicia con una Carolina fallando en exceso (1-4). El desgaste del primer set ha sido grande y sus primeros ataques no tienen tanta precisión, pero no se encoje, sigue soltando el brazo en ataque y recupera la iniciativa tras un parcial de 6-1 (7-5). La inercia sigue siendo favorable a la onubense (10-6), que vuelve a llegar al descanso con ventaja en el electrónico (11-7).

Un parcial de salida de 3-0 pone el partido casi imposible para la surcoreana (14-7). Carolina, más fresca físicamente, disfruta del partido ante una An Se Young impotente y a la que su entrega en defensa y su lucha no le valen ante la avalancha que se le está viniendo encima (15-9). El juego de Carolina apenas tiene fisuras y juega con la confianza de saberse ganadora; pero al igual que en la primera manga, cuando más fácil lo tiene (16-10) llegan unos minutos de relax (16-13) que dan algo de vida a la surcoreana. El mal momento dura poco y dos puntos seguidos (18-13) dejan el set y el partido visto para sentencia (21-15).

En la lucha por el título, la campeona olíimpica se medirá a la ganadora del encuentro entre la taiwanesa Tai Tzu Ying (número 1 del mundo) y la tailandesa Ratchanok Intanon (5 del ranking). Con la primera tiene un balance negativo de 7 victorias y 9 derrotas, aunque su último duelo fue el domingo pasado en la final del Yonex Indonesia, logrando el título la onubense por 21-9 y 21-16. Con la segunda también el balance es desfavorable (4-7); su último duelo data de principios de 2020 en Indonesia, donde Intanon venció en tres apretados sets.