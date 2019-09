Carolina Marín busca mejorar sensaciones en China

Carolina Marín vuelve a competir esta semana en uno de los torneos más prestigiosos del Circuito internacional, el Open de China, de categoría Súper 1000, que se disputa desde hoy al domingo en la localidad de Changzhou. Carolina defiende el título conquistado el año pasado, cuando derrotó en la final a la china Yufei Chen por 21-18 y 21-13.

La onubense, que volvió a la competición la pasada semana en el Open de Vietnam, donde fue eliminada en su primer encuentro, afronta ahora un test mucho más exigente. En Vietnam la onubense era cabeza de serie número 2 pese a ser la 25 del ranking mundial; ahora no está entre las cabezas de serie, puesto que en China están todas las jugadoras que ocupan los primeros puestos del ranking.

La onubense no tendrá un debut nada fácil, puesto que se medirá en la primera ronda a la japonesa Nozomi Okuhara, número 3 del mundo. Okuhara es una de las pocas jugadoras que tiene un balance favorable en sus enfrentamientos con la campeona olímpica, ya que ha vencido en seis de los once duelos que han tenido. No obstante, los dos últimos, disputados precisamente en China y en Japón en 2018, se resolvieron a favor de Carolina en tres disputados sets.

El objetivo de Carolina es ir recuperando sensaciones y sumar puntos para intentar ser cabeza de serie en los Juegos Olímpicos de Tokio del próximo año. Carolina, actualmente la 26 del mundo con 43.000 puntos en su casillero, caerá varias posiciones tras este torneo, que el año pasado le permitió sumar 12.000 puntos como campeona. A partir de aquí es cuando empezará a sumar y a iniciar un largo camino que debe llevarle a los puestos altos del ranking, siempre que consiga ser la jugadora que era antes de la lesión que le ha tenido más de siete meses apartada de la competición.