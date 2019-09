Canales y la falta de puntería frustran a un gran Cartaya

Hay días que mejor no levantarse. En la inaugural del campeonato en División de Honor, el Cartaya visitó Córdoba para medir altura ante el Ciudad Jardín y allí, bajo 38 grados de temperatura, el conjunto rojinegro vivió en primera persona lo que supone que los astros se alineen todos en tu contra. A saber. Mil ocasiones de gol, de todos los colores, por arriba y por abajo, desde la izquierda y desde la derecha, por el centro y por el cielo, porque eso les quedó a los jugadores de Pedro Nogueira, mirar al infinito y pedir una explicación que nunca llegó.

El Cartaya, que tiene una propuesta atractiva, apretando al norte, sincero y atrevido, arrancó como si le fuera la vida en el partido. A mil por hora. Y dentro de esa propuesta, acumuló en la primera parte cuatro ocasiones claras, de esas que sueñas toda tu vida cuando eres futbolista. Del minuto 29 al 38, Álvaro Pereira, Lolo y dos veces Sebas, hicieron internacional al portero Canales. Antes de todo eso, infinidad de llegadas y con una posesión abrumadora. Sin embargo no se movió el marcador al descanso, y eso que ellos se quedaron con uno menos por la expulsión de Cuenca, al derribar a Ordóñez cuando ya se había citado con el portero. La falta se fue al olvido.

Con el Ciudad Jardín con diez y con dos líneas cargadas de descaro en lo defensivo, el técnico rojinegro dio entrada a Cata y retiró a Diego. Era la búsqueda de la ruptura de líneas con el rumano al lado de Sebas. Y tras unos compases de zozobra, por aquello del calor, insoportable, el Cartaya le echó carbón a la maquinaria y se puso al tajo sin desmayo.

Ocasiones por cientos y córner uno de detrás de otro, con el conjunto cordobés pidiendo clemencia y con el Cartaya cayendo en la desesperación porque no era posible no meter ni una. Y así hasta el final, una y otra vez, todas al olvido.

El partido, al margen de un resultado inexplicable, deja varias lecturas. La primera es que el Cartaya se gusta en su propuesta y a pesar de no marcar debe insistir en ella. No siempre te mira un tuerto. La segunda es que no se entiende que a Sebas se le vayan ocasiones que siempre ha marcado con los ojos cerrados. No olvidará fácilmente Córdoba ni el uno de septiembre. Y la tercera es que nunca en su vida Canales ha parado tanto. Si hubo un ojeador en el partido, mañana está en primera plana de muchos medios.

Fue una decepción el resultado. Pero solo eso. Todo lo demás fue absolutamente maravilloso. Y ese es el camino. Que a nadie le entre ni la duda ni el afán de cambiar ni una coma del discurso que el Cartaya dio en Córdoba.

FICHA TÉCNICA

Ciudad Jardín: Canales, Sergio, Alvarito (Rafa Sojo), Cuenca, Mate, Manu Ruiz, Tony, Tommy (Vioque), Tate (Suso), Antoñito (Juanma) y Miguelillo (Gamito).

Cartaya: Bocanegra, Manuel, Novoa, Mario, Franci Ruiz, Abu, Álvaro Pereira (Leo), Ordóñez, Lolo, Diego (Cata) y Sebas.

Árbitro: Álvarez Dorado, de Jaén. Amonestó por los locales a Canales y por el Cartaya a Manuel, Novoa y Pereira. Expulsó con roja directa a Cuenca en el 41 de la primera parte.

Incidencias: Apenas 50 personas. Calor insoportable. 40 grados a la hora del comienzo.

CLASIFICACIÓN