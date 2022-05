Ocho onubenses disputan el Campeonato de España de clubes de División de Honor

La delegación onubense de atletismo está representada por nueve atletas en el Campeonato de España de Clubes en División de Honor y Primera División, segunda jornada de las tres que integran el calendario en aire libre, celebrándose durante el fin de semana con cuadrangulares.

En División de Honor masculina 'Liga Joma', encuentro A en el Estadio Municipal Joan Serrahima en Barcelona, será retransmitido en directo por streaming el sábado 14 con enlace en la web de la Federación Española de Atletismo, con la participación de AA Catalunya, Playas de Castellón, Tenerife CajaCanarias y S.G. Pontevedra. Encuentro B en el Estadio Municipal de Villafranca de los Barros (Badajoz), con Perceiana-Extremadura, Real Sociedad, Trops-Cueva de Nerja con Zakaria Boufaljat Es Seddyq en 3.000 metros y el promesa Pablo Toscano Bermejo en lanzamiento de jabalina con 50.44 metros, y F.C. Barcelona con Héctor Santos Llorente en salto de longitud con 8.00 metros.

El encuentro C en el Estadio Larrabide en Pamplona, con Grupompleo Pamplona At., CD Surco Lucena con Juan Santos Moreno en 110 metros vallas con 15.78 y Carlos Martín Romero en triple salto con 15.38 metros, Atletismo Numantino y UCAM-Cartagena. El encuentro D en la Pista de Atletismo Emilio Villagrasa en Sagunto (Valencia), con CA Fent Cami Mislata con Raúl Camacho Fernández en triple salto con 14.78 metros, Unicaja Jaén Paraíso Interior, A.D. Marathón y Alcampo Scorpio 71.

En División de Honor femenina 'Liga Iberdrola', encuentro A en el Complejo Deportivo Municipal L'Hospitalet Nord en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), con L'Hospitalet At., Valencia Club Atletismo, Grupompleo Pamplona y AA Catalunya; y encuentro B en el Estadio de Atletismo Gaetà Huguet en Castellón de la Plana, con Playas de Castellón, Avinent Manresa, Ría Ferrol-C. Arenal y Atletismo Alcorcón.

Encuentro C en el Estadio de Atletismo Corona de Aragón en Zaragoza, será retransmitido en directo por streaming el sábado 14 con enlace en la web de la Federación Española de Atletismo, con Alcampo Scorpio 71, Trops-Cueva de Nerja con la veterana belga afincada en Aracena Sandra Shenkel en 3.000 metros con 10:35.17, F.C. Barcelona y Super Amara BAT. Encuentro D en el Miniestadio de Anoeta en San Sebastián, con At. San Sebastián, Unicaja Jaén Paraíso Interior con la júnior Marta Corazón Herrera en 3.000 metros con 11:25.76, Univ. León Sprint At. y Tenerife CajaCanarias.

En Primera División masculina, encuentro A en la Pista de Atletismo de Landako en Durango (Vizcaya), con Durango Kirol Taldea, Bahía Algeciras con Ángel Real Arsuaga en 400 metros con 50.21 y en relevos 4x400 metros, el veterano José Manuel Cortés Medina en 1.500 metros con 4:05.18, Rafael Pérez Villegas en salto de longitud con 6.49 metros y en triple salto con 12.61, el juvenil David Santana Toscano en triple salto con 13.05 metros, el juvenil Francisco Manuel Santana Toscano en lanzamiento de jabalina, L'Hospitalet At. y Super Amara BAT. Encuentro B en la Ciudad Deportiva Municipal José María Escriche en Huesca, con At. Intec-Zoiti, Cornellá At., Atlético Salamanca y CA Gandía-Alpesa.

Encuentro C en el Estadio Municipal El Soto en Móstoles (Madrid), con Atletismo Alcorcón, Universidad Oviedo, CA Safor-Teika y CEA Tenerife 1984. Encuentro D en la Pista Municipal de Atletismo de Monzón (Huesca), con Hinaco Monzón, R.C. Celta, CA Elche Decatlón y Aldaha Lleida UA.

En Primera División femenina, encuentro A en el Estadio de Atletismo José Caballero en Alcobendas (Madrid), con A.D. Sprint, Oviedo At., Hinaco Monzón y CA Safor-Teika. Encuentro B en la Pista Municipal de Atletismo Les Basses en Lleida, con Aldahra Lleida UA, Piélagos, S.G. Pontevedra y UCAM-Cartagena. En el encuentro C en la Pista de Atletismo Río Esgueva en Valladolid, con CA Valladolid, Juventud Atlética Elche, Cornellá At. y At. Femenino Celta. Encuentro D en el Estadio Los Pajaritos en Soria, con Las Celtíberas, A.D. Marathón, Bidezábal Durango AT y CA Silla.