Iniciada la cuenta atrás para el Campeonato de Andalucía de ciclocross en La Redondela

La cuenta atrás para el Campeonato de Andalucía de Ciclocross 2021 ha comenzado. El próximo domingo 12 de diciembre se disputará en tierras onubenses el ‘V Ciclocross Villa de La Redondela’, evento con el que regresa este regional de CX tras varias temporadas sin disputarse. El C.D. Enchatera BTT y Ciclismo es el organizador de este campeonato que se llevará a cabo en el circuito que han preparado en el entorno de la Urbanización Pinar de la Bota, en la entidad local autónoma de La Redondela (perteneciente a Isla Cristina).

Desde las 10 de la mañana los ciclistas se enfrentarán a un recorrido de 2,26 kilómetros en el que no faltarán zonas técnicas, obstáculos, arena y tramos de asfalto.

Se celebrarán tres mangas: una primera a las 10:00 con cadete masculino y todas las féminas de cadete a máster 60; la segunda manga a las 11 con todos los máster masculinos; y una última a partir de las 12 donde se medirán los ciclistas masculinos de categorías sub23, élite y júnior (horarios orientativos que podrían cambiar por razones organizativas).

El precio de las inscripciones es de 5 euros para federados y 15 no federados, optando únicamente a los títulos de campeones andaluces los participantes con licencia andaluza y nacionalidad española. Se pueden llevar a cabo hasta el próximo jueves 9 de diciembre a las 15:00. Las categorías de participación serán las correspondientes a la temporada 2022, pudiéndose participar a partir de cadete y hasta máster 60 (masculino y femenino).

La recogida de chip y dorsal se llevará a cabo de 8:30 a 9:30 el propio día del campeonato, pudiendo formalizarse inscripciones in situ siempre y cuando queden plazas libres. Las especificaciones técnicas sobre tipos de bicicletas con las que se puede participar, mangas, horarios y demás detalles pueden consultarse en la normativa del campeonato.

Campeonato de Andalucía

Optan al campeonato aquellos inscritos con licencia andaluza y nacionalidad española. Habrá maillot y medalla para el 1º y 1ª de cada categoría y medalla para los segundos y terceros de cada categoría. Además, el club organizador premiará con trofeo a los cinco primeros clasificados de cada categoría, independientemente de si optan a campeonato o no.

A fin de promocionar esta modalidad ciclista entre los deportistas de corta edad, se permite la participación de corredores de las categorías promesa, principiante, alevín e infantil (no hay gymkhana). Estos podrán inscribirse únicamente el día de la prueba in situ en horario de 8:30 a 9:30, siendo gratuito para federados y con un coste de 5 euros para no federados. Estas categorías no optan a campeonato.

INSCRIPCIONES

NORMATIVA DEL CAMPEONATO