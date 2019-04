El Ayamonte termina campeón tras empatar con el Aroche

El Ayamonte encontró el premio a la continuidad de su proyecto en la última jornada. El cuadro de Juan Palma certificó su primera posición en la tabla, la que lo acredita como campeón de Primera Andaluza y le da ventaja de cara a las eliminatorias por el ascenso a División de Honor. El encuentro ante el Aroche fue un buen ensayo para los dos equipos de cara al play off por dar el salto de categoría, con la presión ambiental incluida, ya que alrededor de 700 personas vistieron las gradas del Ciudad de Ayamonte en una fiesta del fútbol. Los 200 seguidores del Aroche dieron, como es habitual, una lección de saber estar y señorío y terminaron ovacionando a su equipo, que cierra la temporada regular en segunda posición.

El partido, en sí, fue poco vistoso, los dos conjuntos llegaron a la última jornada con los deberes hechos, aunque con la ambición de acabar en la primera plaza. Al Ayamonte le valía con el empate, mientras que al Aroche solo la victoria. Hubo alternancias en el juego, aunque no hubo demasiadas ocasiones claras, las primeras tentativas por parte de ambos conjuntos llegaron en acciones a balón parado, en las que los porteros y las defensas se impusieron a los ataques.

Tejero, en el 17, sí que pudo anticiparse a los defensores locales para cabecear fuera una falta lateral. A la media hora volvió a probar suerte el Aroche con un centro desde la banda que terminó siendo rematado sin peligro sobre las manos de Alberto. El Ayamonte se reactivó en los últimos compases de la primera mitad. Así, en el 34 una rápida contra por banda, se marchó a córner. Poco después otra acción entre Pedro Pata y Pascual también se fue a saque de esquina. En el 39 un centro de Juan Antonio fue rematado por Pascual, abortando Javi la intentona ayamontina. El propio Pascual tuvo una nueva ocasión en los últimos compases del primer tiempo.

Yusuf adelanta a los locales y Mellao iguala desde los once metros a 15 minutos del final

La segunda parte fue bastante más movida, sobre todo en su comienzo. El Aroche lo intentó con un remate de cabeza que se marchó alto, primero, y con una contra que no tuvo consecuencias, pero fue el Ayamonte el que dio el primer golpe encima de la mesa. Un centro de Sergio lo remató de primeras Yusuf, mandando el esférico al palo largo de la meta serrana.

Mediada la segunda mitad se lanzó el Aroche a por el empate. Lo intentó Mellao con un tiro que se le fue alto, pero no fallaría el atacante desde los once metros a falta de un cuarto de hora para la conclusión. El penalti, que llegó tras una pérdida local en el centro del campo, no tuvo discusión.

Los minutos pasaron y el Aroche se lanzó a tumba abierta a por el triunfo, pero fueron Pascual y Mojarro los que pudieron sentenciar a la contra. El Ayamonte se medirá al Bollullos, jugando la vuelta en casa, en los play off, mientras que el Aroche visitará primero Almonte y luego recibirá al combinado almonteño.

FICHA TÉCNICA

Ayamonte: Alberto, Calvinho, Juan Antonio, Sergio, Fali, Pascual, Pedro Pata, Yusuf, Ivan Gonçalves, Iván Olivares y José Anarte. En el banquillo: Palma, Chema, Elias, Filipe, Diego Pereles, Alberto Mojarro y Tomás.

Aroche: Javi; Julián, Rafa, Cecilio, Manuel María, José Tejero, Isaac, Ale Guerra, Emma, Álex Garrido y Fernando Guisado. En el banquillo: Porri, Santi, Manu Barroso, Mellao y Fernández.

Goles: 1-0 (51’) Yusuf. 1-1 (76’) Mellao, de penalti.

Árbitro: Adame Delgado. Amonestó a los locales Calvinho, Pedro Pata e Iván Olivares y a los visitantes Manuel María, Fernando Guisado y Fernández.

Incidencias: Unas 700 personas en el Ciudad de Ayamonte, al menos 200 de ellas aficionados del Aroche.