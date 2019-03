El Ayamonte logra su objetivo y jugará la fase de ascenso

El Ayamonte aseguró ayer matemáticamente su participación en la fase de ascenso tras derrotar a un Cortegana muy espeso en ataque y al que los locales perdonaron en exceso y metieron en el partido cuando la suerte del mismo parecía echada desde la primera media hora. Pero de nuevo, tras una plácida primera parte en la que el Ayamonte fue amo y señor del partido con numerosas ocasiones para retirarse al descanso con un marcador más amplio que el 2-0, los locales volvieron a dormirse y a seguir errando clamorosas ocasiones de gol como en anteriores encuentros en su feudo.

Así tras el paso por vestuarios, los rojinegros, apenas reanudado el juego, dispusieron de un penalti a su favor por derribo de Nerva a Pascual. Lo lanzó mal Goçalves y permitió que el meta Miguel Ángel rechazase el esférico (47’).

El Cortegana tomó la iniciativa ante la pájara de los locales. Leo avisaba tras robar el balón a la defensa local ya el meta Palma evitaba el gol visitante desviando a córner (63’) y poco después Antoñito perdonaba al rematar fuera ante la salida del cancerbero ayamontino.

El adelantamiento de líneas visitante permitía al Ayamonte montar contragolpes letales. Pero no eran aprovechados por sus delanteros que tenían, otra vez, la pólvora mojada. Así Pata veía como en el mano a mano que sostuvo con el meta serrano, Miguel Ángel desviaba la pelota evitando otro gol de los locales (73’).

Esta falta de puntería de los ayamontinos hizo que los serranos siguieran porfiando por meterse de nuevo en el partido. Así, Antoñito dispuso de una buena ocasión de acortar el marcador en un lanzamiento de falta (77’).

El Cortegana quería pero no podía, amagaba pero no daba y el Ayamonte seguía sin pegada. En la recta final del choque hubo para mucho. De nuevo quedó en evidencia la mala puntería de los locales en un centro de Mojarro que remató de cabeza en solitario Bermúdez, pero el meta Miguel Ángel volvió a lucirse rechazando la pelota. Parecía que no había tiempo para más errores de los puntas rojinegros. Pero Pascual lo superaba para afrontar la salida desesperada de Miguel Ángel y elevarle el balón que se iba fuera cuando el gol parecía inevitable (93’).

Al final el Ayamonte acabaría culminando su mala segunda mitad encajando el gol de los visitantes en la siguiente acción, al recoger Antoñito un rechace del meta Palma que no puso evitar el segundo remate consecutivo en la misma jugada de los delanteros serranos.

Lo mejor para el Ayamonte el resultado, tras dos caras bien distintas, pero tendrá que mejorar mucho en ataque si quiere conseguir el deseado ascenso de categoría en la fase final que aseguró ayer a falta de solo dos jornadas para finalizar la fase regular.

Ficha técnica:

Ayamonte: Palma, Chema, Calvinho, Juanito, Olivares, Gonçalves, Sergio, Anarte, Yusuf, Pereles y Pata. También jugaron Rafi, Pascual, Mojarro y Bermúdez.

Cortegana: Miguel Ángel, Sousa, Carlos Jesús, Puma, Nerva, Roque, Esteban, Ángel, Leo, Blanquiño y Pablo. También jugaron Iván Cortés, Alejo y Antoñito.

Árbitro: Alejandro Llerena Garrido (Huelva). Amonestó a los locales Yusuf, Pereles, Anarte, Juanito, Olivares, Sergio y Gonçalves. Por los visitantes a su entrenador José Carlos De la Prida y a los jugadores Puma, Nerva, Esteban, Roque y Antoñito.

Goles: 1-0 Yusuf (19’). 2-0 Sergio (30’). 2-1 Antoñito (93’).