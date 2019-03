El Ayamonte se gusta ante Los Rosales (5-0)

Victoria contundente del líder, que no dio opción a Los Rosales, que apenas inquietó ayer la portería local. El Ayamonte recibía a su rival de ayer con mucha cautela y sus temores no se vieron luego plasmados sobre el césped artificial del municipal ayamontino, que pronto inclinó la suerte del partido a su favor.Los locales llevaron la iniciativa de inicio y no tardaron en inaugurar el marcador tras un primer aviso de Yusuf, que remató flojo y raso para que detuviera el balón sin problemas el meta Cristian cuando se cumplía el primer cuarto de hora de juego.

Apenas cuatro minutos después una nueva penetración por banda izquierda de Calvinho la culminaba el lateral portugués con un centro que remataba Tomás para hacer el 1-0. Poco tardaría en llegar el 2-0. Solo cinco minutos más tarde, nueva penetración de Calvinho, centra al área y Diego Pereles se aprovecha de la indecisión entre el meta Cristian y un zaguero visitante y remata haciendo subir el segundo gol de la tarde, primero de su cuenta particular.

Los Rosales pudo marcar en su mejor ocasión del partido, pero Javi Torres, desde fuera del área, mandó la pelota al larguero de la partería defendida por Palma. Al filo del descanso Edson cabeceó alto en otra ocasión visitante. Tras el paso por vestuarios, Los Rosales adelantó líneas en busca de acortar el marcador y volverse a meter en el partido. Pero su aparente dominio del juego ofrecía mucho espacio a espalda de su retaguardia. Esta circunstancia la acabaría aprovechando el Ayamonte, que al contragolpe acabó goleando a su rival haciendo estéril el esfuerzo de los capitalinos para arrancar algún punto en el feudo del líder.

Así acabarían cayendo los goles de los locales Diego Pereles, Juanjo, de espectacular lanzamiento desde fuera del área, y de Yusuf, culminando sendas contras que acabaron con la resistencia del conjunto visitante que hizo lo que pudo ante un Ayamonte intratable, que el próximo domingo vuelve a tener turno casero en la matinal del próximo domingo ante otro de los gallitos del grupo como es el Cerreño.

FICHA TÉCNICA:

Ayamonte: Palma, Juanito, Calvihno, Pipo, Carlos Mora, Sergio, Anarte, Yusuf, Olivares, Diego Pereles y Tomás. También jugaron Bermúdez, Pata, Juanito, Manu, Elías y Gonçalves.

Los Rosales: Cristian, Joserra, Prieto, Seli, Rubén, Javi Torres, Chico, Senén, Fidel, Toni Durán y Edson. También jugaron Dani, Pablo, Adri, Víctor, Moi, Castilla y Diego.

Goles: 1-0 (19’) Tomás. 2-0 (24’) Diego Pereles. 3-0 (70’) Diego Pereles. 4-0 (83’) Juanjo. 5-0 (88’) Yusuf.

Árbitro: Juan Manuel Melado López (Huelva). Amonestó a los visitantes Adri y Toni Durán.

Incidencias: Partido correspondiente a la vigésimo quinta jornada celebrado en el Ciudad de Ayamonte, ante unos quinientos espectadores. En los prolegómenos se guardó un minuto de silencio en memoria del que fuera jugador del Ayamonte Manuel Hurtado, recientemente fallecido.