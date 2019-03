Un gol de Novoa profana el Municipal de Lebrija

Era un partido de dos vertientes, dos concepciones distintas. Por una parte el Antoniano, aspirante a todo, con la posibilidad de dormir líder si sumaba los tres puntos. Por la otra parte, en el otro rincón, el Cartaya, entre Pinto y Valdemoro, sin chicha ni limoná, en tierra de nadie. Los sevillanos, pues, con la motivación saliéndole por la boca; el Cartaya buscando motivos para sostenerse y competir. Así las cosas, el partido comenzó con los locales en la iniciativa, queriendo pelota y protagonismo, con las alas en la velocidad de la luz y con Pedro Carrión en la punta del ataque, palabras mayores, aunque no se le nota la edad.

El caso es que ante eso, el Cartaya opuso toda la resistencia del mundo. Además, se acercó con peligro en varias ocasiones. Cierto es que en la primera parte, ellos tuvieron una cuantas, hasta tres claras, que resolvió Bocanegra como sabe. La mejor para el Cartaya la tuvo Pitu, que salvó el portero local.

La segunda parte, tal cual el partido, anunciaba batalla de cabo a rabo. Y así ocurrió. Con el paso de los minutos, el Antoniano fue quemando naves, retirando del campo a los virtuosos y metiendo fuerza bruta, músculo. Si no podía ser por lo civil, sería por lo criminal. Y con los cambios cambió el paso del partido. El Cartaya aceptó gustoso el reto y entró al trapo como sólo hacen los grandes. Otra vez la misma historia de Pozoblanco y La Algaba, partido calcado, salvando las distancias. Pedro Carrión la tuvo y la mandó fuera y exactamente lo mismo hizo Chamizo, minutos 46 y 51. Pasado el trago, el equipo de Limón se fue de nuevo a intentar reventar el espectáculo. O a ensalzarlo. Y fue Novoa, otra vez él, el que puso la guinda con otro golazo desde la luna. El lateral se está destacando por golazos y le da igual la plaza. Cuanto más complicado, más sobresale el lateral. Minuto 66 de partido.

A raíz de ahí el Antoniano tocó corneta y aderezó con los tambores. El Cartaya a la contra y el sufrimiento servido. Y así hasta el descuento, aguantando, sobreponiéndose, incluso con posibilidad de aumentar el marcador. Y otra vez surge la pregunta. Cómo demonios este equipo no está peleando por todo en la Liga. Las cosas del fútbol, dirán la mayoría. Pero a uno le sigue quedando la pena de los que pudo haber sido y no es. En fin, el fútbol. Al menos encontró la motivación que no se esperaba. Y eso es de equipo grande.

Ficha técnica:

Antoniano: Andrés, Longa, Quintero, Kevin, Alberto, Chamizo, Brando (Chiqui), Román (Juande), Pedro Carrión, Adri (Jesús) y Zequi (Cama).

Cartaya: Bocanegra, Aitor, Novoa, Quino, Francis Ruiz, Mario, Sebas, Adri Díaz, Dani Pérez (Fernando Vaz), Lolo y Pitu (Souto).

Gol: 0-1 (66’) Novoa.

Árbitro: López Racero, de Cádiz. Bien. Muy entero a pesar de la presión. Amonestó por los locales a Chiqui y Chamizo y por el Cartaya a Aitor, Quino, Francis Ruiz y Lolo.

Incidencias: Unos 450 espectadores en el Municipal de Lebrija para presenciar el duelo de la vigésimo séptima jornada de liga de División de Honor.