El Alcalá prolonga la mala racha de un triste Pinzón (3-1)

El Pinzón continúa con su racha negativa y no pudo cambiar la situación, mostrando una pésima imagen y un descenso de nivel, siendo consciente a la vez de los problemas que está teniendo deportivamente en la categoría. El Alcalá supo distanciarse con dos goles, aunque los palermos recortaron, cosa que no le sirvió tras el tercer y último tanto del rival que sirvió como sentencia.

Los alcareños no tardaron en acercarse al área rival cuando Yeray, en el segundo minuto de partido, realizaba un disparo procedente de un centro lejano que solo sirvió para meter el miedo en el cuerpo. Volvería intentarlo el equipo de casa con un tímido golpeo de Acosta, que no puso en complicaciones a Camacho, situación que no tardaría en cambiar. Llegaba el primer tanto del partido, esta vez con un centro lateral al que llegaba Acosta y que era capaz de transformar en gol.

El mismo futbolista volvería a ser protagonista en la siguiente acción peligrosa cuando intentaba enlazar la acción con Cristian aunque finalizaba con un disparo que terminó en las manos de Camacho. Tras 15 minutos pacíficos y sin apenas acercamientos se presenciaron los mejores momentos de la primera mitad. Primero con un disparo alto de Yeray procedido de una larga posesión aunque los palermos reaccionaron un minuto después con el golpeo de Serafín que no pondría en problemas al portero. El Alcalá ampliaría la ventaja con un fuerte y ajustado disparo de Mario a la derecha de Camacho a través de una falta directa que ponía patas arriba a la afición presente. Los de Agüero intentaron cambiar las cosas en los últimos segundos aunque ni a través del centro de Serafín ni el golpeo de Víctor lograban disminuir distancias.

La segunda mitad fue tediosa hasta que a falta de un cuarto de hora para la conclusión los de Palos recortaban distancias a través de Serafín, que peinaba el esférico junto al primer palo tras un saque de esquina. Esta acción dio un plus motivacional a los onubenses que se vinieron arriba en la posterior jugada a través de Fabián que obligaba a Javi Dela a hacer una de las mejores intervenciones.Dos nuevas acciones aumentaron el suspense del partido, con Acosta y David, aunque el tanto no llegaría hasta el 77 cuando Francisco Leal sentenciaba el encuentro a través de una pared en la frontal del área, que lo posicionaba solo para realizar el chut del gol. El partido acabó con un disparo de Adan que se iba alto y una peligrosa acción de Víctor Sánchez.

FICHA TÉCNICA:

Alcalá: Fuente, Cristian, Mario Román, Josemi (David Acosta, 70’), Ángel Jiménez (David Díaz, 57’), Francisco José (Adan Chacón, 78’), Morillo, Yeray, Iván Acosta (Isaac Rubén, 88’), Edu Brenes y John (Jo Ozaki, 87’).

Pinzón: Camacho, Cerpa, Víctor Sánchez, Cantarella, Agustín, Facundo (Adrián Sánchez, 76’), Emiliano, Spizzo (Daniel Gómez, 46’), Rubén Fabián (Vinicius, 88’) y Serafín.

Goles: 1-0 (10’) Iván Acosta. 2-0 (40’) Mario Román. 2-1 (60’) Serafín. 3-1 (77’) Francisco José.

Árbitro: Fort Merida. Amonestó a los locales Morillo y Edu Brenes y a los visitantes Agustín y Daniel Gómez.

Incidencias: Ciudad de Alcalá (150).