Alba Vázquez se ve con opciones de medalla en en Campeonato del Mundo júnior

La nadadora onubense Alba Vázquez, vigente campeona júnior en los 400 estilos en el Europeo disputado en Kazán (Rusia), ha manifestado que llegará al Mundial de la categoría, que se disputará esta semana en Budapest, “en el mejor estado de forma que he tenido nunca” y con opciones de medalla.

La deportista del Club Natación Colombino de Huelva, de 17 años y que competirá en la capital húngara en los 400 estilos además de en los 200 estilos y 200 braza, señaló que en la prueba en la que ganó el oro continental con récord de los campeonatos se ve con más opciones de subir al podio.

Manifestó que intentará mejorar detalles con respecto al Europeo en el 400 y el 200 estilos y que en el 200 braza también tratará bajar su marca, aunque al competir el último día no sabe cómo llegará a esa prueba.“En lo que más he mejorado en todo el año es la espalda, que es lo que más estoy trabajando con mi entrenador, y el crol, en el que he cambiado bastantes detalles técnicos”, relató la nadadora, quien precisó que, en cuanto a su evolución en la braza, “sigue igual” y en la mariposa “también” la ha “mejorado un poco”.

Sobre su estado mental y si en estos momentos le pesan más las ganas o la presión y los nervios, Alba Vázquez declaró que “a pesar de que el Mundial es la competición más importante” que ha tenido, la asemeja “un poco con los Juegos Olímpicos de la Juventud” en los que estuvo en Zúrich (Suiza) el año pasado.

En una entrevista reciente, Alba declaró que su motivación es máxima para esta cita mundialista en Hungría.