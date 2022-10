Abel Gómez no da con la tecla

El Recre ha mostrado destellos, algunos buenos momentos, y otros muchos en los que ha sido un equipo desdibujado. Las miradas están puestas sobre el banquillo. El técnico repartió culpas tras el empate con el Cádiz Mirandilla. Reivindicó una mejor impresión que la se llevó la grada y pidió a sus hombres del banquillo un plus adicional. Sus palabras no hicieron más que alimentar las críticas de una afición que no está nada contenta después de tres jornadas consecutivas sin ganar. Y tanto como el resultado, la imagen del Recre es lo que más crispa a la grada del Nuevo Colombino.

El recreativista no le pide a su equipo que se pasee por la categoría. No lo va a hacer, nadie lo hace. Pero ver al Decano impotente ante el Betis Deportivo, embotellado por el Sanluqueño o luchando por remontar al Cádiz Mirandilla queda lejos de lo que esperan los más de 10.000 abonados de la entidad. Arranques torcidos distorsionan todo. Incluso los dos primeros triunfos frente al Yeclano y el San Roque de Lepe son vistos con dudas en la distancia.

El Recre visita ahora al Antequera, líder del grupo, con urgencias prematuras y la necesidad de apagar un conato de incendio antes de que el fuego prenda. Resulta evidente que Abel Gómez no ha encontrado la tecla. El preparador ha retocado su equipo, cambiado el dibujo, apostado unos jugadores y por otros sin encontrar una fórmula que en primer lugar le de a su bloque una marca definida de equipo y por otro el rendimiento necesario. El Decano no fue superior a sus rivales más que en momentos puntuales de los encuentros.

Entre los elementos a mejor en el Recre hay uno que llama la atención de manera significativa. El Recre fue capaz de marcar en todos sus partidos, lo cual como brote verde es válido ya que habla de la calidad individual del bloque. Pegada tiene. El principal problema es su fragilidad. El único equipo que no le hizo goles fue el San Roque de Lepe y no por falta de ocasiones. Si Rubén Gálvez es el destacado con tanta frecuencia algo falla.

La línea defensiva trae de cabeza al técnico en este arranque. Ha probado con tres centrales y dos, con carrileros, con Peter en el costado o con Fran Ávila. No encuentra la consistencia necesaria. Y esa debilidad atrás termina por contagiar al resto del plantel. Los albiazules son detrás de Sevilla Atlético y Utrera el equipo más goleado de la categoría. No es un detalle menor cuando le toca visitar al más certero ante el marco contrario. El Antequera ha hecho dos goles de media de partido.

El reto es importante y tal vez necesario. Medirse a un equipo al alza estimula. El Recre tiene potencial que necesita desplegar, dar un golpe de efecto que despeje las dudas. Su técnico lanzó un mensaje claro tras el partido del domingo: "Estoy totalmente convencido de que el equipo está capacitado para estar en lo más alto; tenemos que exigirnos mucho más. Tengo plena confianza en mi trabajo y vamos a sacar esto adelante; este es un camino largo, intentaremos ser el mejor equipo lo antes posible pero es cierto que nos está costando”.