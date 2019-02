No hay derecho, esto debe ser más serio

Sábado sabadete, primer día de semifinales. Cuando llego a la bombonera, aparte de haber menos gente que en la boda de Adán y Eva, me encuentro con la desagradable noticia de que una agrupación se ha caído. La murga sevillana Una chirigota sin clase no concursó en el primer día de semifinales.

No logro comprender cómo podemos permitir esto aún sabiendo los grupos qué día cantaban desde el primer sorteo. No sé cuál será la explicación que le han dado a la Fopac, sólo sé que la forma de excusarse ya me suena muy raro, no ha habido llamada telefónica, sólo un simple correo electrónico.

Espero que no sea por participar en otro concurso, yo soy muy rebuscado y sé que este sábado había muchos concursos en marcha y ellos ya saben que aquí lo tenían complicado para alzarse con el primer premio. Desde luego han hecho honor a su nombre, porque clase no han tenido ninguna, y precisamente no es clase de colegios.

Por otra la Fopac tiene que tener previsto este tipo de casos y correr el turno a la siguiente agrupación clasificada y rellenar ese hueco que deja vacío este grupo. Eso es falta de previsión. A parte de ese cabreo monumental que llevo hoy, porque además creo que es normal que lo tenga, y es que me veo reflejado en todos los grupos que se han quedado fuera y que darían todo por estar aquí un día más, en semifinales.

Cuando entro en la sala no la veo tan vacía como al principio, hay muchos grupos que vienen a darlo todo y traen a sus respectivas aficiones, ya sabéis la diferencia entre aficionados y afición. Al abrirse las cortinas se queda todo en agua de borrajas, los grupos empiezan a cantar y a mí, a medida que pasan las coplas se me va pasando el cabreo.

Lo que no estoy muy de acuerdo es con las críticas que no tienen fundamento ninguno, tú puedes criticar a alguien porque no viene, porque no te gusta, o porque no piensa como tú, pero lo que no puedes decir nunca es a un aficionado que no le gusta el Carnaval, eso es mentira y lo sabes. Aunque a muchos no les guste el alcalde de Huelva, Gabi es aficionado y además de lo buenos y siempre ha estado ahí, es aficionado antes que alcalde y además se nota mucho y la verdad, no creo que venga por los votos.

Por lo que respecta a los actuaciones, destacar el pelotazo de Las del molino trayéndose a La Moni para su presentación, y a Las Alcalinas por habernos hecho reír de nuevo, en comparsas me vuelvo a quedar con las hechuras y finura de la comparsa El último Dios. ¡Olé!.