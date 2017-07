La plaza de las letras

La noticia es una pretensión tan saludable como desconcertante. Se anuncia la celebración del II Día del Autor Onubense sin que los escritores, narradores, poetas... hayan tenido conocimiento de esta súbita convocatoria en los ¿jardines? de la muy popular Plaza Niña.

A no ser que dicha citación se haya hecho con tal inmediatez, para salir del paso, y montar un tinglado de sabias promesas, la relación no atiende a una serie de creadores que llevan años entintando sus vidas o, simplemente, son expertos ilustrados en el mundo donde fraguan los sueños y conciben sus mitos.

Se alcanza que en las instituciones convocantes y en la misma editorial debe existir un listado de escritores seleccionados por categorías y, en tal sentido, recibir un sencilla invitación para sumarse a tan sugestivo evento sería lo lógico,añadiendo que este año se suman artistas de otros géneros y, por tanto, originales talleres de ¿show cooking? para que nadie olvide el símbolo de la Capitalidad Gastronómica.

Me retracto de todo lo anterior si realmente se ha pretendido conseguir aglutinar a otras generaciones, pero sería inaceptable que no hubieran concurrido a tal cita, debido a que la clásica desorganización oficialista no haya tenido tiempo de consultar el listado que debiera contar en sus archivos y hemerotecas.

Extraña que gentes como los Lara, Manolo Moya, Juan Cobos Wilkins, Juan Villa, Félix Morales, José Juan Díaz Trillo, Pepe Baena, Juan Andivia, Carmen Ciria, Manolo Crespo, Juan Antonio Guzmán, Pilar Domínguez, Santiago Aguaded, Hipólito González, Josefa Villareal, Marcos Gualda, Mario Marín, Sánchez Tello, Eva Vaz, Uberto Stabile, Mada Alderete,José María Segovia... no hayan expuesto sus numerosas obras en tan flamante velada.

Es de esperar que el próximo año viejos y nuevos compartan sus públicas narraciones y se invoque su influjo literario sin alaracas, porque los literatos son rara avis que impulsan lo irónico y la chanza.

De pronto se me ocurre crear la Feria Iberoamericana del Arte y la Cultura, con sede permanente en Huelva y en un espacio más amplio que la placita de Isabel la Católica,que, por cierto, fue la inductora de una nueva erudición entre Dos Mundos.

Al mismo tiempo pienso que desechar a Juan Ramón, Curro Garfias, Odón Betanzos, José María Morón o Jesús Arcensio es de una necedad que espanta. Dicho queda.