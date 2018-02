El Pleno levanta el embargo del Recre para garantizar su viabilidad

Como una final, uno de esos partidos que no se juegan sino que se ganan. El Recre disputó durante algo más de 90 minutos un encuentro para su supervivencia sobre un terreno de juego diferente, sin césped y bajo techo aunque alentado desde la banda por su afición. Como otros antes en los últimos agónicos años el Decano lo ganó. Sin esa victoria no había futuro.

El Pleno del Ayuntamiento de Huelva votó ayer por la supervivencia de la entidad recreativista con la aprobación del pago de 7,55 millones de euros correspondientes al crédito contra la masa de la deuda albiazul con Hacienda. Con los votos favorables de PSOE, PP, Ciudadanos, Mesa de la Ría y los concejales no adscritos (Enrique Figueroa y Ruperto Gallardo) salió adelante una medida que salva al Decano de una muerte segura. Después de cuatro años de asfixia económica por el bloqueo financiero provocado por el impago a Hacienda la entidad vuelve a respirar.

El dinero será recuperable para la ciudad en el futuro proceso de ventaSin la medida el club estaba abocado a la liquidación de forma inminente

El Pleno del Ayuntamiento de Huelva, en sesión extraordinaria y urgente, dio luz verde al pago de 7.550.000 correspondiente a la deuda contra la masa del Recre con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Un paso necesario para "salvar al Decano y darle viabilidad", destacó el alcalde Gabriel Cruz. Con la propuesta aprobada el Consistorio asume el pago por terceros como propietario del club. Sólo votaron en contra IU y Participa Huelva.

"Estamos ante un acontecimiento histórico para Huelva y el Decano", manifestó el alcalde en un pleno diferente con numerosos aficionados recreativistas, contando con la presencia del consejo de administración del club encabezado por su presidente, Manolo Zambrano, representantes de las peñas y del Trust o exjugadores como Juan Sivianes y el socio número uno del club, Francisco Guil Ruiz.

Tanto Enrique Figueroa como Ruperto Gallardo argumentaron su apoyo "en la responsabilidad" para salvaguardar un patrimonio de todos los onubenses, aunque reclamaron al Consistorio que el dinero fuese recuperable en el futuro proceso de venta. En una línea similar se mostró Rafael Gavilán de Mesa de la Ría, quien destacó que "o intervenimos o el Recre se muere. El decanato no se va a perder", mientras que María Martín, de Ciudadanos, reprochó el poco margen para analizar la documentación para sumarse al apoyo "en defensa del Recreativo de Huelva por todo lo que significa". Manuel Remesal fue el encargado de defender la posición favorable del Partido Popular como en anteriores plenos relativos al Recre. El edil recordó "el compromiso de este grupo antes como equipo de gobierno y ahora como fuerza mayoritaria de la oposición con el Recre. A un lado y a otro nuestra posición es de apoyo por coherencia, porque el Recre supone mucho para esta ciudad y para todos los onubenses". Recordó que "no es momento de poner palos en las ruedas sino de asumir de forma clara que o permitimos la viabilidad del Decano o afrontamos su liquidación".

El portavoz de Participa Huelva, Jesús Amador, argumentó su rechazo aludiendo al proceso de expropiación de hace dos años cuando "dijimos que esto le iba a costar mucho dinero al Ayuntamiento". Una postura similar planteó IU a través de su portavoz, Pedro Jiménez.

La réplica del portavoz del equipo de gobierno, José Fernández, provocó momentos de mayor fricción con un cruce de reproches con las formaciones que se opusieron. El edil socialista felicitó a la responsable del área de economía, María Villadeamigo, por su gestión para lograr la modificación presupuestaria necesaria, a la vez que destacó que el pleno "es un día muy importante para el futuro del Recreativo".

Gabriel Cruz apuntó que al pleno de ayer se llegó "después de mucho trabajo y mucho tiempo dedicado a buscar soluciones técnico-jurídicas que nos permitan adoptar esta decisión en el ámbito de la seguridad. Y estamos aquí gracias al recreativismo, a los ciudadanos que han estado ahí peleando con nosotros, volcándose en la campaña de salvación y en cada partido".

En palabras de Cruz, "el Recre forma parte de nuestro acervo cultural, sociológico y etnológico. Está en nuestras raíces, nos aglutina y nos define como ciudad. Tenemos que defenderlo, no solo porque es un Bien de Interés Cultural (BIC). Es que el Recre es BIC porque es seña de identidad. Huelva es el Recre y el Recre es Huelva. Tenemos que defenderlo y queremos defenderlo. No vamos a dejar caer algo tan importante para Huelva y que está en su ADN. Apostamos por el Recre hasta el final y me siento orgulloso de defenderlo, y encaminando nuestros esfuerzos a la salvación del Decano y su estabilidad".

En respuesta a algunos planteamientos de la oposición explicó que "este dinero no irá a fondo perdido" porque "estamos trabajando en las condiciones para posibilitar la venta del club y la recuperación del dinero adelantado a la Seguridad Social y a Hacienda".

En su intervención final añadió que "pondré todo mi esfuerzo, compromiso y todo de mí como alcalde y como onubense para salvar al Recre -prosiguió el regidor-. No voy a permitir que desaparezca. Y me siento muy orgulloso de poder abordar este proceso después de tanto trabajo y sin comprometer ninguna partida social, ningún proyecto de la ciudad. Haremos todo lo comprometido: la rehabilitación del Mercado de San Sebastián, las peatonalizaciones anunciadas en El Molino y El Higueral, otro plan de asfaltado, la nueva fase de rehabilitación de las viviendas municipales de Pérez Cubillas, las obras de la Edusi, la programación cultural, el Plan Municipal de Empleo, todas nuestras medidas sociales, los nuevos autobuses de Emtusa… Porque el Recre nunca va a estar en contra de la ciudad ni la ciudad en contra del Recre".