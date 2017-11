La cuna del fútbol español, sin fútbol

Tras la polémica suscitada en el último enfrentamiento de fútbol disputado entre el Riotinto Balompié y el Aljaraque CD en el campo municipal Cuna del Fútbol Español, en el que los jugadores locales saltaron al terreno de juego con una pancarta en la que se podía leer La cuna del fútbol sin fútbol y otra en la grada que rezaba Vestuarios dignos ya, políticos incompetentes, la alcaldesa de Minas de Riotinto, Rosa Caballero, ha salido al paso para aclarar que "a final de año habrán finalizado las obras de los vestuarios y el Riotinto Balompié volverá a jugar en casa".

A esta situación se llega tras la misiva enviada por la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF), a través de su Delegación en Huelva, en la que se comunica tanto al club riotinteño como al Ayuntamiento de Minas de Riotinto, la imposibilidad de disputar cualquier encuentro de fútbol de categoría sénior y juvenil mientras no finalicen las obras que se llevan realizando en los vestuarios del campo minero desde hace cuatro años.

El enfado en el seno del club y gran parte de la afición fue creciendo conforme se iba acercando el encuentro que el Riotinto debía disputar ante el Aljaraque y alcanzó su punto de máxima ebullición durante esa misma jornada. Antes, durante y después del último encuentro disputado, las redes sociales se convirtieron en un segundo escenario de disputa en torno a esta situación con el Ayuntamiento de Minas de Riotinto en el punto de mira de todas las dianas. Las declaraciones de la presidenta del Riotinto Balompié, Sonia Sánchez; el entrenador, José María Coronado; el capitán, Emanuel Díaz, y diferentes aficionados no ocultaban el malestar del entorno del club hacia los responsables municipales.

Desde la oposición tampoco se han hecho esperar las críticas hacia la gestión municipal. Rocío Díaz, edil del PSOE en el Ayuntamiento de Riotinto, lamentaba la imagen dada en el último enfrentamiento con el anunciado cierre por parte de la Federación. "Es una pena ver desde nuestro centenario campo de fútbol imágenes como éstas. La sequía comienza a verse. Muchos sueldos, altos sueldos, muchos gastos innecesarios, proveedores sin pagar, deudas con la seguridad social, deudas de luz, deudas con empresas y lo peor de todo, un equipo de fútbol sin campo para jugar. Me da igual que vengáis ahora con el césped (subvencionado totalmente), lo importante es que estos chavales luchadores por su Cuna del Fútbol no van a poder jugar en casa porque no cuentan con vestuarios adecuados, vestuarios que llevan cuatro años en proceso de construcción. Ánimo chavales, espero que este Ayuntamiento tome riendas en el asunto y se dedique a solucionar problemas graves como el vuestro. Tenéis todo mi apoyo. Hoy habéis demostrado mucho", asegura.

También han mostrado su más enérgica indignación los aficionados de la Grada Animación del Riotinto Balompié haciendo saber en su cuenta de Facebook que, "la Cuna del Fútbol, más que una marca, más que monumentos, carteles, pinturas, homenajes de jugadores míticos y cuantas pamplinas se les han ocurrido, la representan los jugadores del Riotinto Balompié. Esos mismos que cada domingo cogen sus propios coches para recorrerse Huelva entera. Esos que se han duchado en una ducha para 18. Esos que tanto esfuerzo les ha costado el ansiado ascenso, y que ahora dejan sin poder disfrutar cada 15 días sus partidos ante su familia, amigos y vecinos en general. No hay calificativos para lo que ha hecho este Ayuntamiento. La incompetencia que demuestran no tiene límite. Dan absoluta vergüenza", indican los seguidores.

La alcaldesa de Minas de Riotinto, Rosa Caballero, se ha mostrado muy dolida con la repercusión que ha tomado todo este asunto teniendo en cuenta que a todos los representantes de las partes implicadas se les había comunicado que las obras de los vestuarios concluirían a final de año. "Todos sabían que a principios de año los nuevos vestuarios estarían a disposición del club. De los cuatro encuentros que el Riotinto va a disputar en diciembre tan solo uno de ellos debía de jugarse en casa y ya lo habían cambiado para hacerlo primero a domicilio. Es decir, que hasta el 7 de enero no volverían a jugar aquí, tiempo más que suficiente para concluir las obras de los vestuarios. Me temo que a alguien le ha interesado políticamente armar todo este revuelo", asegura al regidora popular.

Las obras de los vestuarios de la Cuna del Fútbol Español fue un compromiso adquirido hace cuatro años por el Ayuntamiento de Minas de Riotinto en el acuerdo alcanzado con la RFAF: la Federación se encargaba de dotar al campo de fútbol de la localidad minera de un nuevo césped artificial y una nueva iluminación y la Administración local se encargaba de la rehabilitación de los vestuarios.

Pero lo que comenzó con un presupuesto ordinario de 60.000 euros ha finalizado en más de 500.000 euros porque se decidió hacer un proyecto nuevo por recomendación de los técnicos municipales. "Se nos aseguró que contaríamos con la ayuda del Consejo Superior de Deportes y la Real Federación Española de Fútbol para afrontar la obra a través de subvenciones que nunca llegaron a fructificar por cuestiones ajenas a nosotros y, finalmente, tuvimos que acudir a dos PFEA (Programa de Fomento de Empleo Agrario), para finalizar el proyecto", aclara la alcaldesa.

Caballero afirma que tiene la conciencia muy tranquila sobre todo este asunto. "Hemos hecho todo lo que ha estado en nuestras manos para que los vestuarios estén disponibles a final de año y contribuimos con unos 10.000 euros al sostenimiento del 50% del presupuesto del club, que es una organización deportiva privada, además de la cesión de las instalaciones municipales, el pago del agua y la luz, y el alquiler de los vestuarios provisionales", subraya.

Por su parte, la presidenta del Riotinto Balompié, Sonia Sánchez, que ha tenido el ofrecimiento del Zalamea CF para que el equipo minero pueda disputar sus encuentros en la localidad vecina de la Cuenca Minera, confía en que la situación se solvente cuanto antes. "Esperemos que todo esté listo para el 7 de enero por el bien de todos. Nos han comentado que le quedan cuatro picotazos para terminar las obras, así que confiamos en que los nuevos vestuarios estén disponibles para el encuentro ante el Pinzón", desea.

Hasta ese encuentro, el club minero disputará cuatro partidos a domicilio, de los que tan solo uno debería jugar en casa por calendario, pero que finalmente disputará en Almonte por acuerdo con este club. El resto de encuentros con el Camping Playa La Bota, el Rosal y Los Rosales los disputa fuera, según el calendario.

Los jugadores del Riotinto exhiben una pancarta antes del partido frente al Aljaraque. Abajo, aficionados muestran otra en la grada.