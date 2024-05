Huelva se convierte en escenario de grabación de un documental sobre el fandango con artistas como Rocío Márquez

La provincia de Huelva se convierte en el escenario de grabación de una película sobre el fandango. Así es como se titula la nueva producción de la directora onubense Remedios Malvárez, junto a Arturo Andújar, que estos días se está rodando en escenarios icónicos de la provincia de Huelva de la mano de grandes artistas de la tierra.

Fandango, la nueva película documental de Malvárez, cuenta con la participación de la cantaora onubense Rocío Márquez, quien ha celebrado su papel en esta producción y se ha mostrado emocionada de figurar en un proyecto que la conecta con la esencia de su cante. Así lo ha difundido la propia Márquez a través de las redes sociales, reafirmando su orgullo por formar parte de un proyecto que la trae de regreso a sus raíces. "En estos días se está grabando Fandango. Volver a cantarle a la tierra donde nací pero desde el hoy es tan hermoso como liberador. Se me ha abierto un camino, quizá un nuevo proyecto…Agradecida con este equipazo insuperable y con todos los compis que participan en él y que admiro", ha destacado la artista.

Rocío Márquez ha estado rodando en el entorno de Minas de Riotinto. Un lugar con la más pura esencia de Huelva que cautivará al espectador a través de sus matices y colores marcianos y que la propia artista ha compartido en sus perfiles. Mágicas estampas que sirven de antesala al estreno de una película que todos esperan con gran expectación en Andalucía.

Una oda al cante por excelencia de Huelva

Según la directora del documental, Remedios Malvárez, se trata de "un viaje musical y personal por el fandango de la mano de los principales artistas flamencos que tenemos en la provincia". Malvárez quiere dar a conocer el valor de un palo del flamenco tan importante como es el fandango, "tan mal tratado y tan poco valorado en muchos aspectos siendo la madre de muchos de los cantes".

Además de Rocío Márquez, el documental contará con la presencia de Argentina, Arcángel, Sandra Carrasco, Jeromo Segura o Rafael Estévez entre otros. Además, recupera la figura de la emblemática Perlita de Huelva, que también saldrá en escena.

En el documental Fandango, la figura de la mujer y su relevante papel en el flamenco quedará muy patente. En la historia se dará a conocer así que en Huelva nació la primera peña de flamenco femenina de España "porque todavía en el año 1983 las mujeres todavía no podían ir a la peña flamenca. Solo podían ir para limpiar o para cantar" y asegura que "el flamenco lo cantaban las mujeres para los hombres". En la película, los onubenses disfrutarán de lo mejor del flamenco contado por dos generaciones.

En el caso de las nuevos artistas de hoy, también se podrá ver al onubense Cristian de Moret, quien ha celebrado a través de las redes su estreno como actor en esta producción. "Me estrené como actor. Y gracias a un precioso equipo de profesionales para una película que se llamará Fandango, dirigida por Arturo Andújar Molinera y Remedios Malvárez Báez, rodada por mi preciosa tierra, Huelva. Me lo he pasado increíble".

El artista onubense desvela entre líneas que la nueva producción se estrenará después de verano y aplaude el elenco de profesionales por el que estará acompañado en esta aventura cinematográfica. "Espero que podáis verla después de verano y que os guste, no puedo deciros más pero sí que hay un elenco de artistas monumental que hará que esta sea una peli muy especial".