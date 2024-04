Concierto de David Bisbal en Huelva: precio y dónde comprar las entradas

David Bisbal, uno de los cantantes más reconocidos en el mundo entero y con más seguidores, estará en Huelva este verano en el marco del ciclo de conciertos Onuba Live, organizado por la promotora Emotional Events con la colaboración del Ayuntamiento de Huelva. Así, el próximo mes de julio actuará en la capital junto a Isabel Pantoja, Galván Real y Andy y Lucas.

El concierto tendrá como escenario el Muelle de Levante junto a la ría, una de las zonas más emblemáticas de la ciudad, el próximo 19 de julio, a las 22:00 y ya están a la venta las entradas. Los interesados en adquirirlas, pueden hacerlo a través de la compra online en la web de Emotional Events o en varios puntos de venta físicos como la Imprenta Papelería La Rábida (C. Rodríguez de Castro, 1, Huelva); Viajes Libe (C. Padre Álvarez, 1, Ayamonte); LUCSEA (Calle Ancha, 131, Punta Umbría) y Papelería Raypa (C. Blvr. de los Azahares, Local 15). El precio de las entradas ronda desde los 38 euros, en pista; 58 euros en la grada, 68 en front stage; 125 en la zona VIP de pie y 640 euros en la zona VIP con asientos en mesas.

Además del cartel de conciertos, el ciclo completará su oferta con una zona de ocio y restauración abierta al público tanto antes como después de cada concierto para disfrutar al máximo de la velada.

Según el concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico del Ayuntamiento de Huelva, Nacho Molina, "uno de los objetivos que nos marcamos cuando llegamos al Ayuntamiento fue precisamente el de convertir a la capital en un destino de festivales, que atraiga a amantes de este tipo de eventos de diferentes puntos del país e incluso de fuera, y por primera vez abrimos esa puerta".

Asimismo, Molina ha destacado "la trascendencia de esta iniciativa que nos ayuda a consolidar a la capital onubense como destino cultural y de ocio del verano a través de una intensa y variada oferta de eventos".Y ha avanzado que "al ciclo de conciertos de Onuba Live se unirán los previstos por el Ayuntamiento para las Fiestas Colombinas y muchas más novedades que vamos a dar a conocer los próximos días".

David Bisbal hará así parada en Huelva con su Tour Volaré 2024. Una gira de conciertos que recorrerá 11 ciudades españolas este verano de 2024 y que supone una nueva oportunidad para ver el potentísimo directo de Bisbal.

Ganador de 3 Grammy Latino, 3 Billboard Latinos, 3 World Music Award y 2 Premios Ondas, entre los más de 80 galardones nacionales e internacionales que acumula, David Bisbal es reconocido a ambos lados del Atlántico por su carrera de más de 18 años en los cuales ha conseguido 11 Discos de Diamante por las ventas de sus discos y vender más de 5 millones de Tickets de sus más de 1000 conciertos en todo el mundo.