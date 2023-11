“Llevamos a cabo un programa sostenible de riego que minimiza nuestra huella hídrica”

–Fresón de Palos es una marca onubense y andaluza líder y referente, no solo en su sector, sino también en ámbitos como la sostenibilidad

–La sostenibilidad no es un concepto vacío para Fresón de Palos. En cuanto al uso del agua, a través del módulo de GlobalGAP: SPRING garantizamos que el 100% de nuestros socios hace un uso sostenible de los recursos hídricos aplicando, de manera eficaz, un programa sostenible de riego que minimiza nuestra huella hídrica.

Por otra parte, trabajamos de forma continua por la disminución del uso de plásticos de invernadero en las fincas de nuestros socios (más de un 30% en las últimas dos campañas) y la reducción de plásticos en nuestros envases.

Otra línea clave de nuestra sostenibilidad es la gestión de residuos. Tanto en el campo como en nuestros centros de producción gestionamos los residuos utilizados durante el ciclo de cultivo, dándoles una segunda vida a través de nuestra estrategia de economía circular.

Sin duda, una estrategia que va a marcar nuestro presente y futuro sostenible es el control biológico. Es el método prioritario de control de plagas de la cooperativa, con el objetivo de evitar los tratamientos con plaguicidas de origen químico cumpliendo con las exigencias de la Unión Europea de 2030. Gracias a nuestra alianza con Koppert, garantizamos esta estrategia.

Por supuesto, sin olvidarnos de que nuestro modelo de negocio es social cooperativo a través de la integración de productores agrícolas. Fomentamos y supervisamos las buenas prácticas sociales en el campo a través de GRASP y el PRELSI.

Y, por último, somos sostenibles gracias a la gestión de recursos. Gracias a un diseño sostenible de nuestros centros de producción hemos minimizado el impacto medioambiental, logrando producir energía verde y reduciendo nuestro impacto en la huella de carbono.

–Se cultiva mimando cada detalle ¿Cómo es la línea a seguir, el día a día, de Fresón de Palos en materia de sostenibilidad?

–Efectivamente cultivamos mimando cada detalle. Nuestras campañas se inician con la obtención de más de 80 millones de plantas de fresón que son producidas en nuestros propios viveros de más de 300 hectáreas. La planta del fresón requiere estar expuesta, de forma regular, a bajas temperaturas para que, posteriormente, pueda aportar una fructificación de calidad. Es por ello por lo que, contamos con extensos viveros en zonas más altas concretamente en Ávila y Segovia. Unas plantas con la máxima calidad certificada, que suponen una garantía para las posteriores etapas de la cadena de producción.

–Uno de los aspectos más importantes y más en Andalucía es el uso del agua...

–Desde Fresón de Palos estamos llevando a cabo distintos proyectos que permitan hacer un uso sostenible de los recursos hídricos aplicando, de manera eficaz, un programa sostenible de riego que minimiza nuestra huella hídrica. Entre ellos destacan:

Sondas de humedad y sensores. El empleo de sondas de humedad y sensores para caracterizar la dinámica de flujo de agua de riego en nuestros cultivos, nos permite la mejora de la aplicación del riego ya que gracias a estas herramientas se amplía el conocimiento detallado de la dinámica del agua en el suelo. Los datos aportados por estas sondas son consultados y monitorizados a través de distintas aplicaciones para llevar un control de la dinámica del agua en el suelo y posteriormente ajustar las necesidades de riego del cultivo.

Reducción del consumo de agua en riego agrícola. En la cooperativa Fresón de Palos tenemos marcado un objetivo de empresa para la reducción del consumo de agua de riego agrícola. Con ello, buscamos minimizar nuestra huella hídrica y trabajamos de forma diaria con un plan de acción que reduzca el volumen de agua que utilizamos a lo largo de toda la cadena de producción de nuestros cultivos.

SPRING: Sustainable Program for Irrigation and Groundwater Use. En Fresón de Palos estamos certificados a través de Agrocolor con el add-on Spring de GLOBALG.A.P. cuyo objetivo es la aplicación de manera eficaz un programa sostenible de riego y uso de aguas subterráneas.

SPRING es un módulo de GLOBALG.A.P. que ayuda a los productores, a los minoristas y a los comerciantes a demostrar su compromiso con la gestión sostenible del agua, y puede aplicarse junto con la norma GLOBALG.A.P. IFA para cultivos. SPRING incorpora un gran número de criterios para evaluar si en una finca se realiza una gestión sostenible del agua.

Esta certificación confirma, una vez más, el compromiso sostenible de Fresón de Palos con nuestro entorno y con unos recursos cada vez escasos.

El certificado GlobalG.A.P. es una garantía para productores, proveedores y compradores, principalmente de frutas y hortalizas en el ámbito europeo, que aporta seguridad y sostenibilidad para beneficiar a productores, minoristas y consumidores.

Recirculación del agua. Este proyecto incluye la instalación de sistemas de recirculación del agua de drenaje en fincas con cultivos tanto en hidroponía como en tradicional en suelo. De esta manera, se da respuesta a la optimización en el uso del agua mediante su reutilización de tal manera que tras un tratamiento se vuelven a incorporar en el riego, de forma que el sistema consigue un ahorro importante en el uso de agua.

–Otra de las apuestas es la internacionalización ¿verdad?

–Recientemente hemos sido galardonados con el Premio Alas Trayectoria Internacional y el premio a la internalización de la Revista Andalucía Económica: un reconocimiento que resalta la importancia a tantos años de esfuerzo y trabajo de varias generaciones de socios de la cooperativa Fresón de Palos.

Llevamos nuestros fresones, arándanos, frambuesas y moras por más de 23 países y tenemos previsión por expandir la marca en más países europeos y asiáticos.

Para Fresón de Palos es un honor ser el líder en producción de fresas a nivel europeo.

–En este contexto de incertidumbre, ¿cuáles son los principales retos a los que se enfrenta Fresón de Palos?

–El principal problema al que nos enfrentamos en esta próxima campaña es la reducción de las dotaciones de agua debido a la falta de infraestructuras hídricas para la provincia de Huelva, que se acrecientan en momentos de sequía como los que nos encontramos. Además, la subida de precios de las materias primas y del coste de la mano de obra, la incertidumbre sobre el consumo y la búsqueda de nuevas variedades que se adapten mejor a la situación climática actual, centran los retos a los que nos enfrentamos en los próximos años.