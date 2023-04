Frutos rojos: deliciosos y beneficiosos para la salud

La primavera trae consigo una gran variedad de frutas, entre ellas los frutos rojos, los cuales se han convertido en una de las grandes delicias de la temporada. Además de su peculiar sabor, estos frutos son altamente beneficiosos para el correcto funcionamiento de nuestro organismo. Entre las frutas que se incluyen dentro de la familia de los frutos rojos se encuentran las fresas, frambuesas, arándanos y moras, que destacan por su intenso color en la piel o en su interior y por sus propiedades saludables.

Estos frutos se han vuelto habituales en los supermercados de toda Europa y se pueden encontrar disponibles durante todo el año. Su popularidad es tal que además de poder consumirlos solos, se han creado un sinfín de recetas para crear los sabores más exóticos del mercado. Desde tomarlos con yogur hasta utilizarlos como salsa para acompañar carnes, estos frutos rojos pueden ser incluidos en una amplia variedad.

Cabe destacar que cuanto más intenso sea el color de estos frutos, mayores serán sus beneficios para la salud. Por ello, se recomienda incluirlos en la dieta diaria para disfrutar de todas sus propiedades. El doctor Antonio Escribano, Catedrático de Nutrición Deportiva y especialista en Endocrinología y Nutrición, ha destacado los beneficios que ofrecen los frutos rojos a través del departamento científico y de Salud de Interfresa, la Asociación Interprofesional de la Fresa Andaluza de la que la cooperativa moguereña Cuna de Platero es miembro.

El objetivo principal de Interfresa es concienciar a la sociedad acerca de la importancia de consumir regularmente fresas, arándanos, frambuesas o moras. Sin embargo, el doctor Escribano reconoce que una de las principales dificultades a la hora de incluir estos frutos en la dieta es saber cuáles son y cómo se pueden consumir. Entre las virtudes que destacan de los frutos rojos, la principal es su capacidad antioxidante, ya que actúan directamente contra la oxidación del organismo. Además, ayudan a la regeneración de la piel, combaten la degeneración celular y previenen el envejecimiento.

Asimismo, los frutos rojos también poseen propiedades preventivas para la salud cardíaca y coronaria, lo que los convierte en una excelente opción para cuidar el corazón. Otra de las ventajas de consumir frutos rojos es su alto contenido de vitaminas. Las fresas, por ejemplo, son ricas en vitaminas C y B, mientras que los arándanos contienen vitamina C y las moras, vitaminas C y E.

Además, las fresas son bien toleradas por los diabéticos, ayudan a combatir la anemia y son una excelente opción refrescante para los días de calor, especialmente en primavera y verano. Por su parte, las moras son una buena elección para aquellas personas con niveles altos de grasa en la sangre, ya que ayudan a reducir el colesterol LDL y a aumentar el colesterol HDL.

Cabe destacar también que estas deliciosas frutas pueden tener efectos positivos en la salud visual y del tracto urinario, entre otros órganos del cuerpo. Esto se debe a que los antioxidantes presentes en los frutos rojos ayudan a proteger y fortalecer el sistema inmunológico. Además, se ha demostrado que los flavonoides presentes en estas frutas tienen propiedades neuroprotectoras, lo que las hace especialmente beneficiosas para la memoria.

Por todo lo anterior, el consumo de frutos rojos es fundamental para mantener una buena salud y aprovechar al máximo sus beneficios. Es por ello que es importante conocer las diversas posibilidades gastronómicas que ofrecen estos frutos, tanto para los niños como para los adultos. De esta manera, podremos apreciar plenamente las cualidades de estos productos y disfrutar al máximo de sus propiedades nutricionales y saludables.