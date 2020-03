Llega a Huelva Widex Evoke, el primer audífono del mundo con Machine Learning

La revolución tecnológica que supone WIDEX EVOKE tiene múltiples ventajas para el usuario de audífonos, que en unas décadas ha visto cómo los audífonos pasaban de ser anticuadas prótesis a ser miniordenadores de alta tecnología con conectividad directa al móvil y elegante diseño . Así, WIDEX EVOKE incluye opciones interactivas para que el usuario pueda elegir cómo quiere oír en cualquier lugar en el que esté. Si prefiere despreocuparse y no hacer nada el audífono se va adaptando automáticamente a cualquier entorno sonoro por el que pase el usuario.

EL Machine Learning está totalmente presente en nuestras vidas. Y de múltiples maneras. Hay Machine Learning en los r esultados que nos aparecen cuando hacemos alguna búsqueda en Googl e, cuando traducimos textos por Internet, cuando el navegador de nuestro smartphone nos presenta rutas alternativas para evitar un atasco o cuando Amazon nos sugiere productos que nos pueden interesar. Por no hablar de los coches autónomos, coches que aprenden a conducir solos y a tomar la mejor decisión en cada momento. Esto es posible gracias al Machine Learning, es decir a las técnicas que facilitan que las máquinas “aprendan” a partir de datos que nosotros mismos vamos introduciendo .

Todo tipo de facilidades

El Centro Auditivo Santa Otilia de Huelva invita a las personas con pérdida auditiva a hacer una prueba gratuita y sin compromiso de este nuevo y revolucionario audífono. “Hemos visto que las personas que entran al centro con muchas dudas sobre si comprarse o no un audífono salen maravillados cuando prueban uno de nuestros audífonos. ¡No tienen nada que ver con los audífonos que había antes!”, explican desde el centro. El centro, además, ofrece a sus clientes las máximas facilidades para que solucionar sus problemas auditivos no sea un problema: Financiación hasta 3 años, garantías de 3 años, pilas gratis durante los 3 primeros años, seguro por pérdida y robo y sustitución del audífono en caso de rotura. El objetivo es que el usuario de audífonos Widex no se tenga que preocupar para nada durante los tres años de garantía.