En recuerdo de Juan José Chaves, hermano mayor de la Cena

La Semana Santa ha perdido a un gran cofrade. Este viernes se marchaba Juan José Chaves Pérez, hermano de la Sacramental de la Sagrada Cena.

Las noticias de las despedidas siempre son duras y más cuando no las espera y llegan de manera prematura en la vida de las personas.

Al leer su esquela me vino un borbotón de momentos vividos en la Hermandad Sacramental de la Sagrada Cena, a la que siempre le he tenido un afecto muy especial gracias a José Vargas Tallón, que me permitió conocerla de una manera muy especial. A sus diferentes grupos de trabajo y a los jóvenes que la hacían posible. En este equipo inquieto se encontraba Juan José Chaves Pérez, al que siempre le tuve como persona cercana, amable y cofrade de los que le gusta más trabajar que formar alborotos. Su seriedad y compromiso le llevó a ocupar durante muchos años cargos en la junta de gobierno. Era el diputado mayor de gobierno.

Juan José Chaves es de ese equipo de los jóvenes de Pepe Vargas que hicieron posible el milagro de una cofradía cada Domingo de Ramos, pero lo que es más importante, cada día del año. En aquel equipo radicó el éxito de la cofradía de hoy.

Hoy, sin duda, es una gran pérdida para su familia, para su mujer Inmaculada y su hijo Juanjo. E, igualmente, lo es para la Semana Santa de Huelva y para la Sagrada Cena en la que por su afán de servicio llegó a ser su hermano mayor. Descanse en paz.