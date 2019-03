El obispo José Vilaplana recibe el primer Gota a Gota de Pasión

El obispo de Huelva, José Vilaplana Blasco, recibió ayer el premio Gota a Gota de Pasión que instituye en nuestra ciudad la Fundación Cajasol. Un galardón que agradeció el prelado onubense recordando lo mucho que supuso para él su encuentro con la Semana Santa de Huelva, después de conocer una realidad muy distinta en su expresión en la calle tras venir de Santander. “Me encontré que estaban los niños, los mayores, que participaban todos, costaleros, músicos durante toda una semana”. Lo que le llevó a comprender que es una seña de identidad de este pueblo, por lo que sintió la necesidad de abrazar toda esta realidad.

Reconoció encontrarse “desbordado” por el premio recibido, que agradecía en nombre de toda la Iglesia diocesana.

El alcalde de la ciudad, Gabriel Cruz Santana, aprovechó el momento para reconocer la labor del obispo de Huelva y resaltar “la importancia de la Semana Santa como seña de identidad, que está en el sentir del creyente, que forma parte del día a día de la ciudad”. Y es que, como dijo, “vivimos un tiempo permanente de esa profesión de fe”, que realizan las cofradías y, en este sentido, señaló que “el obispo es la persona en la que todos confiamos para alimentar el espíritu cofrade”.

Destacó el hecho de que José Vilaplana nada más llegar a Huelva “decidió conocer la Semana Santa y apoyarla”, entendiendo la importancia de la misma en nuestra sociedad onubense.Gabriel Cruz se mostró “orgulloso como alcalde, cofrade y ciudadano, que este Gota a Gota de Pasión recaiga en el obispo de Huelva”.

El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, alabó la figura de José Vilaplana, “sin cuyo espíritu de humildad y entrega no podría entenderse la extraordinaria labor pastoral que ha llevado a cabo. Ha sabido entender a sus feligreses y también esa forma tan expresiva que tienen los onubenses de vivir sus creencias, desde El Rocío a la Semana Santa.

Por eso es una persona tan querida para todos, me atrevería a decir que también para los no creyentes”. Pulido resaltó que “la institución de estos premios supone un paso más en el compromiso de Fundación Cajasol con nuestras tradiciones” y deseando que “con los años el Premio Gota a Gota se convierta en una referencia no sólo para nuestras hermandades sino para toda la sociedad de Huelva”.

Al acto asistió la delegada de la Fundación en Huelva, Matilde Valdivia; el presidente del Consejo, Antonio González; hermanos mayores de penitencia y gloria. Intervino el trío de capilla Musicae.