"La novedad estará en la música, para que Huelva esté más presente durante el acto"

David Martín, el pregonero de la Semana Santa 2024, cuenta los días para que llegue su deseado Domingo de Pasión, que con los nervios a flor de piel aguarda con su pregón terminado y la mirada puesta en la Virgen. Un hombre mariano, devoto y que como ya muchos decían "ya le tocaba", ser la voz de esta Semana Grande que vive desde pequeño en el seno de su Hermandad de Las Tres Caídas en la que ha crecido y desarrollado su vida como cofrade.

Un onubense, que ha estudiado en Los Maristas, actualmente trabaja en el Puerto de Huelva y que recuerda con cariño sus años en El Polvorín, viviendo muy cerca de la iglesia y siendo hermano y devoto del Señor de las Penas y la Virgen del Amor desde su infancia. Su hermano fue un referente como costalero de la Virgen, en la cuadrilla de los años 80, creciendo siempre muy unido a la titular de la Hermandad de las Tres Caídas.

-Cuando nombran a uno pregonero, ¿se podría describir como un sueño cumplido?

-Yo nunca me lo imaginé, aunque dicen que siempre he estado en las quinielas. Comencé participando activamente en los boletines de mi Hermandad en los años 90, he hecho algunos pregones como el de la Hermandad del Rocío de Cartaya y también colaboro con revistas cofrades, pero por mucho que te digan que un día va a ser tu turno y la ilusión exista, no sabes cuándo te va a llegar.

-La forma de anunciarte que ibas a ser pregonero fue especial.

-Sí, el periodista y amigo, Adolfo Zarandieta, me citó y yo no sabía muy bien para qué pero al llegar me encontré al presidente del Consejo, Antonio González, que me dio la noticia mientras hablábamos por videollamada con Adolfo, algo que no me esperaba.

También recuerdo con cariño la forma de contárselo a mi familia, tuve que esperar dos horas porque había visita en casa pero, en cuanto se fueron, le anuncié a mi suegra que me tenía que coser el chaqué que siempre me decía que necesitaba, con eso sobraron las palabras y brotaron gritos de alegría en casa de una familia en la que las diferentes generaciones compartimos la fe.

-Si tuviera que definir su pregón, ¿qué palabra utilizaría?

-Con una solo es difícil pero se trata de un pregón de emociones, costumbrista, de sentimientos y muy de verdad. Soy una persona sencilla, no hay nada detrás, me gusta ser claro y directo, sin palabras rebuscadas. Lo considero un pregón muy de Huelva, de las cosas que vivimos aquí, pero de definirlo ya se encargará el público el domingo a las 14:00 de la tarde, cuando finalice el acto.

-El domingo va a ser un día especial, ¿ya tienes trazado su plan hasta las 12:00?

-Sí, mi Hermandad de las Tres Caídas, como ya ha hecho en anteriores ocasiones con otros pregoneros de la cofradía, ha organizado una eucaristía previa al acto. Mi hermano mayor me llamó y la verdad es que donde mejor que iniciar el día que a las plantas del Señor de las Penas y la Virgen del Amor. Después de esto llegaremos con el tiempo justo al Gran Teatro para dar comienzo al pregón.

-¿Qué quiere transmitir con este pregón?

-Quiero que las personas que estén en el Gran Teatro o que lo sigan a través de la televisión o la radio compartan los sentimientos y vivencias que yo voy a describir. Que se sientan identificados y que si lo disfrutan, será un pregón para escuchar y vivir. Para el que quiera volver a leerlo podrá hacerlo con el libro que estará disponible y espero que este día toda la gente que me ha dado cariño durante esta Cuaresma me acompañe.

-Dicen que sentarse ante un papel el blanco es lo más complicado. ¿Cómo fue escribir las primeras líneas?

-La responsabilidad es muy grande, de hecho el final, como le dije a Toni, lo tenía claro desde el principio pero estructurarlo todo e hilar cada imagen no ha sido fácil. Se trata de invertir mucho tiempo pensando y dándole vueltas a una idea hasta que la Virgen te ilumina y te sientas delante del papel. No puedo comenzar a escribir sin una idea y fue un mes después de conocer que iba a ser pregonero cuando me senté delante del papel y una vez que me adentré en la Semana Santa de Huelva he visto como se han ido cumpliendo todos mis deseos dentro de la escritura y comienzas a coger el hilo.

-Siempre en un pregón se espera algo diferente, ¿lo tiene el suyo?

-Aunque haya dicho que se trata de un texto costumbrista y sencillo siempre va a tener un matiz diferente porque la forma de la escritura en este caso es la mía. Es cierto que con lo que más he innovado es con la música.

-¿En qué consistirá esa innovación?

-Van a sonar marchas durante la estructura del acto que nunca han sonado en un pregón de la Semana Santa de Huelva, el texto si irá adornado con melodías más tradicionales. Se trata de un acto reivindicativo, para que Huelva esté más presente durante el acto y en la que sonará la marcha Reina del Amor de Iván Macías.

Antes de tomar la decisión de la música que se integrará en el acto lo consulté con el experto en música cofrade, Pablo Gutiérrez y también con la excelente Banda Sinfónica Municipal de Huelva bajo la dirección de Francisco de la Poza.

-¿Se puede decir que lo que ha escrito se acerca a lo que siempre ha tenido en su mente?

-Todo lo que tenía dentro lo he sacado, la idea estaba pero no la he desarrollado hasta que no la tenía pensada, ya está impreso y la ciudad se va a sentir identificada con el final del pregón.

-Esta Cuaresma como pregonero, ¿ha sido diferente a la de otros años?

-Sí claro, porque han sido muchas las Hermandades que me han invitado a estar con ellos. Mi Hermandad me ha regalado las pastas del pregón, un detalle fantástico que me emocionó mucho y que lo hicieron con la Virgen muy de cerca.

Además, la Hermandad de Pasión me invitó a su besamanos, Los Mutilados me han regalado un rosario precioso que lo lucirá la Virgen de la Paz el Domingo de Ramos, la Hermandad de la Victoria me ha otorgado una medalla que la Virgen ha llevado en su fajín y La Redención su cartel del aniversario de Jesús García Osorno. La Hermandad de la Buena Muerte me ha invitado también a acompañarlos durante su Vía Crucis y he recibido palabras de cariño de todas las cofradías de Huelva.

-¿Cómo afronta la Semana Santa de este año?

-Con mucha ilusión y ganas, espero que después de este Domingo de Pasión me relaje y pueda disfrutar de otra manera del resto de la Cuaresma, reviviendo lo de años atrás y confirmando la grandeza de la Semana Santa de Huelva.

-Resuena que estamos en el mejor momento de la Semana Santa de Huelva, ¿comparte esta idea?

-Huelva tiene una Semana Grande con un gran patrimonio, que ha crecido enormemente en la grandiosidad de las cofradías, la participación ciudadana, las visitas turísticas... Este crecimiento estético tiene que ser proporcional al criterio y formación de nuestras Juntas de Gobierno.

-¿Algún referente en especial como pregonero?

-Me resulta muy difícil quedarme con solo uno. Hemos tenido en mi Hermandad a algunos como Paco Llonis, José Antonio Díaz Roca. También Antonio Cano, Fernando de la Torre con una estructura muy novedosa, Manolo Gómez Beltrán, José Antonio Vieira, Víctor García Rayo, Manolo Rodríguez Redondo, Jesús Flichi, entre muchos.

-Una invitación para que todos puedan disfrutar de su pregón.

-Espero que guste y la gente que lo pueda ver y escuchar que sienta conmigo la Semana Santa de Huelva.