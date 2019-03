Restaurado un manto de 1915

La Semana Santa onubense ve cómo va enriqueciéndose su patrimonio cultural y en este sentido, este jueves dio un nuevo paso. El salón de plenos del Ayuntamiento fue el escenario escogido para la presentación de la restauración del manto de salida de María Santísima de los Dolores, un trabajo de Juan Manuel Rodríguez Ojeda de 1915, que ha sido intervenido en los últimos meses, en los talleres Bordados Santa Clara de Sevilla, bajo la dirección de José Luis Sánchez Expósito.

Con el trabajo concluido, tanto la Hermandad de la Merced como toda Huelva deben estar orgullosas de contar con un elemento artístico de esta envergadura.Muy al tanto de todo lo que se ha realizado durante los once meses de trabajo en los talleres sevillanos, ha estado Andrés Luque, que es doctor en Historia del Arte, profesor de la Universidad de Sevilla y asesor artístico de los Judíos. En su exposición ante el público que llenaba el salón de plenos, Luque hizo una invitación a que no se vea el manto como un simple elemento estético por muy impresionante que sea. Luque desgranó las motivaciones, el alma que hay en una obra que calificó de maestra y que supone todo un poema lleno de simbolismo y un perfecto ejemplo del regionalismo sevillano del primer tercio del siglo XX.

Luque insistió en que el manto de la Virgen de los Dolores se incluye en el catálogo de las obras más importantes del diseñador. Es un trabajo que se caracteriza por unos perfiles lineales y unos juegos de curvas y contracurvas en los que se se insertan esos símbolos que hacen la vez de ideogramas que implican el motivo de la representación que el autor quiso allí plasmar. La obra estaba muy deteriorada pues había tenido una intervención conventual que no había sido muy afortunada y la restauración ha sido delicada. Primero ha habido que recuperar el dibujo original, que es la primera parte de la creación de la obra pues no se podía perderse ese diseño primario. Eso se hizo con la colaboración del diseñador José Manuel Hurtado, muy especializado en la recuperación de obras antiguas y de José Luis Sánchez, de Bordados Santa Clara, que “ha hecho un trabajo importante manteniendo el 80% de las piezas en su estado original, pero el otro 20% no se ha eliminado pues aunque eran las piezas más deterioradas, y ha habido que poner hilo nuevo, se ha puesto sobre el alma y el soporte original”.

Prácticamente no hay sustituciones en el manto por lo que “hay que felicitar a la Hermandad de los Judíos”.José Luis Sánchez Expósito hizo en su intervención, también referencia al amor y la devoción que los fieles vuelcan hacia la Virgen de los Dolores de modo “que ahí no solo se ve el oro”. El bordador reconoció que ha sido un trabajo duro por el objetivo que había de respetar la originalidad del diseño.

El hermano mayor de La Merced, Fernando Carvajal, reiteró que el trabajo ha consistido en la corrección del dibujo de una desviación de los ejes, ocasionada por arreglos desafortunados que se hicieron en la antigüedad. Posteriormente “se han restaurado y sanado las piezas que estaban en mal estado. Asimismo se ha cambiado el terciopelo porque estaba muy deteriorado”.Carvajal expresó la satisfacción de la hermandad por el resultado de estos trabajos porque “es obra de un bordador cumbre de la Semana Santa andaluza y nuestro propósito era mantener gran parte del original y esa era la dificultad: conservar la mayor parte posible de los elementos originales lo que se ha conseguido en un 80%”.

En la presentación del manto también se contó con la presencia del alcalde Gabriel Cruz, otros miembros del equipo de gobierno municipal.El manto permanecerá expuesto en el Ayuntamiento hasta el sábado. Con este motivos, los Judíos organizarán un concierto de marchas procesionales a beneficio de las asociaciones Andex y Mi Princesa Rett, mañana a las 19:00 en el patio del Ayuntamiento. Intervendrán la Banda de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder de Coria del Río (Sevilla)y la Banda Municipal de Música de Nuestra Señora del Rosario de El Cuervo (Sevilla), formaciones que acompañan a Los Judíos el Jueves Santo. A las 18:30 protagonizarán un pasacalles.