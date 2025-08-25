Huelva tendrá procesiones en la calle desde las 15:30 en la Magna Mariana: Ya están los horarios e itinerarios oficiales de cada hermandad

Nuestra Señora de los Dolores en la salida del Lunes Santo

Tras meses de trabajo y coordinación, la Diócesis de Huelva ha hecho públicos los horarios e itinerarios de cada una de las hermandades que participarán en la Magna Mariana del próximo 20 de septiembre. Con esta confirmación oficial se concreta la organización de una cita histórica, que reunirá a miles de personas y marcará un hito en la vida religiosa de la ciudad y la provincia.

Los recorridos y horarios han resultado ser de la siguiente manera:

1- Nuestra Señora de la Paz

Nuestra Señora de la Paz bajo un palio blanco / Alberto Domínguez

Salida (15:40): Doctor Cantero Cuadrado, Avenida Federico Mayo, Plaza de los Litris, Jesús de la Pasión, Plaza de San Pedro, La Fuente, Puerto, Plaza de la Vera+Cruz (lateral de la Rosaleda), Méndez Núñez, Placeta, Bocas, Rascón, Hernán Cortes, Rico, Espronceda, Plaza de las Monjas, RECORRIDO OFICIAL (18:45), Padre Marchena, Palos, Plaza Quintero Báez, Cristo de las Tres Caídas, Parque Alonso Sánchez, Pasaje Cristo de la Sangre, José María Patiño Avenida Federico Mayo, Cantero Cuadrado y Templo (22:15).

2- Nuestra Señora de los Dolores

Nuestra Señora de los Dolores en la procesión del Lunes Santo / Jesús Fernández

Salida (15:30): Avenida Virgen de los Dolores, Avenida Manuel Siurot, Plaza Ivonne Cazenave, San Andrés, Alonso Barba, Plaza de San Pedro, Daoiz, Paseo de Santa Fe, Puerto, Plaza de la Vera+Cruz (lateral de Cajasol), Rafael López, Méndez Núñez, Plaza de las Monjas, RECORRIDO OFICIAL (18:50), Padre Marchena, Fernando el Católico, Palos, Plaza Quintero Báez, La Fuente, Plaza de San Pedro, San Andrés, Avenida Manuel Siurot, Obispo García La Higuera, Santuario de la Cinta, Obispo Garcia La Higuera, Río de la Plata, Nicaragua, Plaza Cristo del Perdón y Templo (01:30).

3- María Santísima de los Dolores

María Santísima de los Dolores sale de la Santa Iglesia Catedral de Huelva / Clara Carrasco

Salida (16:50): Plaza de la Merced , Paseo Independencia, San José, Isabel II, Jose Nogales, Placeta, Bocas, Rascón, Hernán Cortes, Rico, Espronceda, Plaza de las Monjas, RECORRIDO OFICIAL (18:55), Plaza del Punto, Berdigón, Alonso Sánchez, Plaza Niña, San Cristóbal, Alfonso XII, La Paz, Rábida, Murillo, Vázquez López, Plaza Coto Mora, Gobernador Alonso, Hernán Cortes, Bocas, Placeta, Jose Nogales, Isabel II, San José, Paseo de Independencia, Plaza de la Merced, Porche Catedralicio y Templo (23:30).

4- Nuestra Señora de la Salud

Nuestra Señora de la Salud en devoto besamanos / David Garzón Medina

Salida (17:45), Plaza Virgen de las Angustias, Pasaje, Jesús de la Pasión, Virgen del Refugio, Madreana, La Fuente, Plaza Quintero Báez, Puerto, Plaza de la Vera+Cruz (lateral de Cajasol), Rafael López, Méndez Núñez, Plaza de las Monjas, RECORRIDO OFICIAL (19:00), Padre Marchena, Fernando el Católico, Palos, Plaza Quintero Báez, Cristo de las Tres Caídas, Cantero Cuadrado, Federico Mayo, Juan de la Plaza, Juan Niño, García Sarmiento, Ismael Serrano, Virgen del Amor, Almonaster la Real, Puebla de Guzmán, Isla Cristina, Cataluña, Arizona, Ecuador, Chile, Jabugo, Rio Guadaira, Rio Salado, Rio Guadiana, Rio Piedras, Rio Chanza, Rio Guadalquivir y Templo (02:00).

5- María Auxiliadora Coronada

María Auxiliadora de La Palma del Condado / Clara Carrasco

Salida (17:55): Pasaje, Rábida, Avenida de Italia, Rico, Espronceda, Plaza de las Monjas, RECORRIDO OFICIAL (19:05), Plaza del Punto, Berdigón, Alonso Sanchez, Plaza Niña, San Cristóbal, Alfonso XII, La Paz, Rábida, Avenida de Italia, Rascón, Bocas, Placeta, Jose Nogales, Isabel II, San José, Amado de Lázaro, Doctor Vázquez Limón, Plaza de la Merced, Porche Catedralicio y Templo (23:55).

6- María Santísima del Rosario

María Santísima del Rosario junto a toda la candeleria encendida / Josué Correa

Salida (15:50): Presbítero Pablo Rodríguez, Avenida Federico Molina, Avenida Federico Mayo, Mackay Macdonald, Plaza de los Litris, Jesús de la Pasión, Plaza de San Pedro, Paseo de Santa Fe, Puerto, Plaza de la Vera+Cruz (lateral de Cajasol), Rafael Lopez, Méndez Núñez, Plaza de las Monjas, RECORRIDO OFICIAL (19:10), Plaza del Punto, Alameda Sundheim, Plaza de España, Paseo Virgen de la Victoria, Circunvalación, Calle G, Roque Barcia, Cortelazor, Plaza Virgen del Rosario, Niebla, Puebla de Guzmán y Templo (23:45).

7- María Santísima de la Amargura Coronada

María Santísima de la Amargura avanza por la Plaza de las Monjas / Alberto Domínguez

Salida (17:15): Méndez Núñez, Plus Ultra, Placeta, Jesús Nazareno, Carmen, Tendalera, Jesús del Calvario, Periodista Luca de Tena, Rascón, Hernán Cortes, Espronceda, Plaza de las Monjas, RECORRIDO OFICIAL (19:15), Plaza del Punto, Berdigón, Alonso Sánchez, Plaza Niña, San Cristóbal, Alfonso XII, La Paz, Rábida, Murillo, Vázquez Lopez, Plaza Coto Mora, Gobernador Alonso, Rico, Espronceda, Plaza de las Monjas, Méndez Núñez y Templo (22:45).

8- María Santísima del Refugio

María Santísima del Refugio sale por el Porche de San Pedro / Clara Carrasco

Salida (18:05): Plaza de San Pedro, Daoíz, Paseo de Santa Fe, Puerto, Plaza de la Vera+Cruz (lateral de CajaSol), Rafael Lopez, Méndez Núñez, Plaza de las Monjas, RECORRIDO OFICIAL (19:20), Padre Marchena, Fernando el Católico, Palos, Plaza Quintero Báez, La Fuente, Madreana, Virgen del Refugio, Plaza de la Soledad, Jesus de la Pasión, Plaza de San Pedro y Templo (22:15).

9- Nuestra Madre y Señora de los Dolores Coronada

Nuestra Madre y Señora de los Dolores Coronada sale de la Purísima Concepción / Clara Carrasco

Salida (18:05): Méndez Núñez, Plus Ultra, Placeta, Bocas, Rascón, Hernán Cortes, Rico, Espronceda, Plaza de las Monjas, RECORRIDO OFICIAL (19:25), Plaza del Punto, Berdigón, Alonso Sanchez, Plaza Niña, Santa María, Alfonso XII, La Paz, Rábida, Murillo, Vázquez López, Plaza Coto Mora, Gobernador Alonso, Hernán Cortes, Rascón, Bocas, Placeta, Plus Ultra, Méndez Núñez y Templo (23:15).

10- María Santísima de la Victoria Coronada

María Santísima de la Victoria sale del Sagrado Corazón de Jesús / Clara Carrasco

Salida (16:15): Avda. Federico Molina, Avenida Federico Mayo, Mackay Macdonald, Plaza de los Litris, Plaza de San Pedro, La Fuente, Plaza Quintero Báez, Puerto, Plaza de la Vera+Cruz (lateral de Cajasol), Rafael Lopez, Méndez Núñez, Plaza de las Monjas, RECORRIDO OFICIAL (19:30 horas), Plaza del Punto, Alameda Sundheim, Ramón Franco, Escultora Miss Whitney, Echegaray, Avenida de Guatemala, Subida Barrio Reina Victoria, Calle G, Roque Barcia, Puebla de Guzmán, Presbítero Pablo Rodríguez y Templo (00:45).

11- Nuestra Señora de la Estrella Coronada

Nuestra Señora de la Estrella Coronada procesiona por las calles de Chucena / Ayto

Salida (17:30): Rampa, Plaza de la Merced, Paseo Independencia, San José, Isabel II, José Nogales, Placeta, Bocas, Rascón, Hernán Cortes. Rico, Espronceda, Plaza de las Monjas, RECORRIDO OFICIAL (19:35), Plaza del Punto, Berdigón, Alonso Sanchez, Plaza Niña, San Cristóbal, Alfonso XII, La Paz, Rábida, Avenida de Italia, Hernán Cortes, Rascón, Bocas, Placeta, Jose Nogales, Isabel II, San José, Amado de Lázaro, Doctor Vázquez Limón, Plaza de la Merced Porche Catedralicio y Templo (00:25).

12- Nuestra Señora del Valle Coronada

Nuestra Señora del Valle en las calles de La Palma del Condado / Alberto Domínguez

Salida (18:30), Plaza de San Pedro, Daóiz, Paseo de Santa Fe, Puerto, Plaza de la Vera+Cruz(lateral de CajaSol), Rafael Lopez, Méndez Núñez, Plaza de las Monjas, RECORRIDO OFICIAL (19:40), Padre Marchena, Fernando el Católico, Palos, Plaza Quintero Báez, Pablo Rada, Plaza de los Litris, Jesus de la Pasión, Pasaje, Plaza Virgen de las Angustias, Callejón del Santo Entierro, San Andrés, Plaza de San Pedro, Licenciado Juan A. de Mora, Porche de San Pedro y Templo (23:10).

13- Nuestra Señora del Mayor Dolor Coronada

Nuestra Señora del Mayor Dolor Coronada sale en procesión / Jordi Landero

Salida (17:35): Virgen de la Esperanza, Plaza Niña, Santa Maria, Alfonso XII, La Paz, Rábida, Avenida de Italia, Rico, Espronceda, Plaza de las Monjas, RECORRIDO OFICIAL (19:45), Plaza del Punto, Berdigón, Alonso Sánchez, Plaza Niña, San Cristóbal, Alfonso XII, , Virgen de la Esperanza y Templo (22:10).

14- Nuestra Señora de los Remedios Coronada

Nuestra Señora de los Remedios patrona de Villarrasa / Clara Carrasco

Salida (18:55): Plaza de San Pedro, Daoiz, Paseo de Santa Fe, Puerto, Plaza de la Vera+Cruz (lateral de la Rosaleda), Méndez Núñez, Plaza de las Monjas, RECORRIDO OFICIAL (19:50), Padre Marchena, Fernando el Católico, Palos, Plaza Quintero Báez, La Fuente, Plaza de San Pedro, Licenciado Juan A. de Mora y Templo (22:30).

15- Nuestra Señora de la Peña Coronada

La Virgen de la Peña en la Puebla de Guzmán / Alberto Domínguez

Salida (19:25): Méndez Núñez, Plaza de las Monjas, RECORRIDO OFICIAL (19:55), Plaza del Punto, Berdigón, Alonso Sanchez, Plaza Niña, San Cristóbal, Alfonso XII, La Paz, Rábida, Avenida de Italia, Rascón, Bocas, Placeta, Jose Nogales, Isabel II, San José, Amado de Lázaro, Doctor Vázquez Limón, Plaza de la Merced, Porche Catedralicio y Templo (00:45).

16- Nuestra Señora del Socorro Coronada

Nuestra Señora del Socorro Coronada procesiona por Rociana del Condado / Aarón Rosado

Salida (18:40): Méndez Núñez, Plus Ultra, Placeta, Rascón, Hernán Cortes, Rico, Espronceda, Plaza de las Monjas, RECORRIDO OFICIAL (20:00), Plaza del Punto, Berdigón, Alonso Sanchez, Plaza Niña, San Cristóbal, Alfonso XII, La Paz, Rábida, Murillo, Vázquez Lopez, Plaza Coto Mora, Gobernador Alonso, Rico, Espronceda, Plaza de las Monjas (lateral Gallo Negro), Méndez Núñez y Templo (23:40).

17- Reina de los Ángeles

La Reina de los Ángeles comienza la salida procesional / M.G

Salida (19:10), Licenciado Juan Agustín de Mora, Plaza de San Pedro, Daoíz, Paseo de Santa Fe, Puerto, Plaza de la Vera+Cruz (lateral de La Rosaleda), Méndez Núñez, Plaza de las Monjas, RECORRIDO OFICIAL (20:05), Padre Marchena, Fernando el Católico, Palos, Plaza Quintero Báez, La Fuente, Plaza de San Pedro, Licenciado Juan A. de Mora, Porche de San Pedro y Templo (22:50).

18- Nuestra Señora de la Esperanza Coronada

Nuestra Señora de la Esperanza Coronada procesiona un Miércoles Santo / Josué Correa

Salida (18:45), Virgen de la Esperanza, La Paz, Rábida, Murillo, Vázquez Lopez, Plaza Coto Mora, Gobernador Alonso, Rico, Espronceda, Plaza de las Monjas, RECORRIDO OFICIAL (20:10), Plaza del Punto, Berdigón, Alonso Sanchez, Plaza Niña, San Cristóbal, Alfonso XII, Virgen de la Esperanza y Templo (22:40).

19- María Santísima en su Soledad Coronada

Nuestra Señora en su Soledad de Ayamonte bajo el palio negro / Clara Carrasco

Salida (19:00): Plaza Virgen de las Angustias, Pasaje, Jesus de la Pasión, Plaza de la Soledad, Madreana, La Fuente, Plaza Quintero Báez, Plaza de la Vera+Cruz (lateral de Cajasol), Rafael Lopez, Méndez Núñez, Plaza de las Monjas, RECORRIDO OFICIAL (20:15), Padre Marchena, Fernando el Católico, Palos, Plaza Quintero Báez, Pablo Rada, Plaza de los Litris, Plaza Virgen de las Angustias y Templo (23:15).

20- Nuestra Señora de los Milagros Coronada

Primer plano de Nuestra Señora de los Milagros Coronada / M.G.

Salida (19:10): Méndez Núñez, Plus Ultra, Placeta, Bocas, Rascón, Hernán Cortes, Rico, Espronceda, Plaza de las Monjas, RECORRIDO OFICIAL (20:20), Plaza del Punto, Berdigón, Alonso Sanchez, Plaza Niña, San Cristóbal, Alfonso XII, La Paz, Rábida, Avenida de Italia, Rascón, Bocas, Placeta, Plus Ultra, Méndez Núñez y Templo (00:15).

21- Nuestra Señora de las Angustias Coronada

Nuestra Señora de las Angustias Coronada sale a las calles de Ayamonte / Hermandad

Salida (19:15): Plaza Virgen de las Angustias, Callejón del Santo Entierro, San Andrés, Plaza de San Pedro, Paseo de Santa Fe, Puerto, Plaza de la Vera+Cruz (lateral de La Rosaleda), Méndez Núñez, Plaza de las Monjas, RECORRIDO OFICIAL (20:25), Padre Marchena, Fernando el Católico, Palos, Plaza Quintero Báez, Puerto, Paseo de Santa Fe, Daoiz, Plaza de San Pedro, Alonso Barba, San Andrés, Callejón del Santo Entierro, Plaza Virgen de las Angustias y Templo (23:40).

22- Nuestra Señora de la Bella Coronada

La Virgen de la Bella sale en procesión en Lepe / Alberto Díaz

Salida (19:00): Jesus del Calvario, Tendalera, Carmen, Jesus Nazareno, Placeta, Bocas, Rascón, Hernán Cortes, Rico, Espronceda, Plaza de las Monjas, RECORRIDO OFICIAL (20:30), Plaza del Punto, Alonso Sanchez, Plaza Niña, San Cristóbal, Alfonso XII, La Paz, Rabida, Murillo, Vázquez Lopez, Plaza Coto Mora, Gobernador Alonso, Hernán Cortes, Rascón, Periodista Luca de Tena, Jesus del Calvario y Templo (00:25).

23- Nuestra Señora de Montemayor Coronada

Nuestra Señora de la Montemayor sale a las calles de Moguer / Hermandad

Salida (17:30), Avda. Federico Molina, Avenida Federico Mayo, Mackay Macdonald, Plaza de los Litris, Pablo Rada, Plaza Quintero Báez, Puerto, Plaza de la Vera+Cruz (lateral de Cajasol), Rafael Lopez, Méndez Núñez, Plaza de las Monjas, RECORRIDO OFICIAL (20:35), Plaza del Punto, Monumento Virgen del Rocio, Alameda Sundheim, Plaza de España, Paseo Virgen de la Victoria, Circunvalación, Calle B Barrio Obrero, Federico Molina, Roque Barcia, Cortelazor, Plaza Virgen del Rosario, Niebla, Puebla de Guzmán, Presbítero Pablo Rodríguez y Templo (01:30).

24- Nuestra Señora de la Cinta Coronada

Nuestra Señora de la Cinta procesiona en el mes de agosto / Josué Correa

Salida (19:35), Porche, Juan Agustín de Mora, Plaza de San Pedro, Daoiz, Paseo de Santa Fe, Puerto, Plaza de la Vera+Cruz (lateral de La Rosaleda), Méndez Núñez, Plaza de las Monjas, RECORRIDO OFICIAL (20:40), Padre Marchena, Fernando el Católico, Palos, Plaza Quintero Báez, Puerto, Paseo de Santa Fe, Daoiz, Plaza de San Pedro, Juan Agustín de Mora, Porche y Templo (23:50).