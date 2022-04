José María Carrasco destaca la "personalidad y belleza" que hace único al palio de los Dolores del Perdón

-¿Cómo y cuándo surge el proyecto del paso?

-La Hermandad del Perdón acudió al taller de bordado donde trabajaba como diseñador, curiosamente la primera pieza que hace la hermandad con ellos es un guion que diseñé una década antes para los jóvenes de la cofradía. Como comprenderéis me llevé una gran sorpresa que me llenó de ilusión, diseñar un palio para Huelva, para el barrio donde tenía mí taller de platería familiar, Miguel Salas, en la calle Lima.

-¿Qué estilo tiene?

-El paso es neobarroco donde podemos ver algunas partes regionalistas.

Un conjunto con mucho movimiento, encajdo en la personalidad de su barrio

-¿Cuáles son sus detalles que lo caracterizan?

-Vienen dados de la definición visual de lo que se quería. Un palio de maya, que era único en maya por llevar este soporte de bordado y lo que es necesario para enmarcarlo en palio de barrio. Un conjunto con movimiento, mucho movimiento, que se puede ejecutar en tiempo en forma con el presupuesto de la hermandad.

-¿Qué siente cuando lo ha visto acabado?

-El trabajo, el barrio, su gente…. todo es para mí ‘el palio’, el crear una imagen de conjunto que represente a todo un barrio y que al barrio le haya gustado esa imagen me llena de orgullo.

Tanto me ha gustado que a modo particular les tengo diseñado el cortejo de palio y la terminación a tamaño natural del diseño de las caídas e incluso el manto, que se enmarca del estilo regionalista más puro.

-Buenos artistas los que han trabajado haciendo realidad el proyecto que has elaborado.

-Las personas que trabajan en el taller de bordado de Marino Martín Santoja le han puesto mucho cariño en cada puntada. Los orfebres que diseñaron y realizaron la obra, los Hermanos Fernández, ha sido magistral el resultado. Un excelente equipo.

La obra ha sido pensada para que sea seña de identidad de la Semana Santa de Huelva

-¿Qué espera de la gente de Huelva cuando lo vea?

-Desde su comienzo, la obra ha sido pensada para que sea seña de identidad de la ciudad, un palio de referencia, me gustaría que este objetivo se cumpliera.

-¿Se valora el trabajo de los diseñadores? ¿Qué papel debe tener en los proyectos creativos de las cofradías?

-La historia ha demostrado que los grandes talleres del pasado más reciente son los que han tenido equipo de trabajo de diseñador y bordador. Hay muchos bordadores que no saben dibujar y pocos los que lo hacen bien.

-Al final la obra del diseñador es la más cayada.

-Un buen diseño si lo hace un bordador malo puede quedar bien, y un mal diseño con un bordador bueno puede arreglarse. En este mundo todo es relativo.

-Parece que ahora a algunos artistas diseñadores se les está reconociendo más su firma y va pareja al de un bordador o un orfebre cuando acaba el trabajo.

-Un diseñador tiene que trabajar para cada taller y para cada hermandad. Cuando el que dibuja, dibuja y el que borda, borda, todo suma y acaba teniendo un mejor resultado.

-¿Qué es lo primero que tiene en cuenta a la hora de un diseño?

-En lo primero me fijo es si una hermandad lleva música. Es saber qué tipo y cómo le gusta que se moviera el paso. No es lo mismo diseñar para un palio que puede llevar detrás una banda tocándole Campanilleros como otra hermandad a la que le guste solamente música seria o que no sean muy animadas. Evidentemente la manera de andar de un paso a otro es totalmente distinta y las necesidades de la forma de las piezas en el bordado que debe de llevar uno y otro son también completamente diferentes.

Intento que cada dibujo para cada hermandad, cada bordador, cada talle,r sea totalmente distinto

-¿El trabajo es el mismo para cualquier taller de bordados?

-Intento que cada dibujo para cada hermandad, cada bordador, cada taller sea totalmente distinto. No diseño igual las piezas que van para bordadores de aquí, de Sevilla o Paleteiro, como las piezas que van para Salvador Oliver o para Francis Pérez. Artistas con los cuales trabajo entre otros muchos bordadores y la verdad es que incluso cada ciudad tiene su estilo, cada taller tiene forma de interpretar un propio dibujo. Siempre intento aprender de los propios talleres que son maestros míos, para que la forma pueda funcionar y que ellos puedan interpretar mi dibujo, con la posibilidad de cambiar e incrementar que sumen en mi diseño.

-Hablemé de otros diseños realizados.

Este año salen piezas por mi diseñadas para Málaga capital, Sevilla capital, Vélez Málaga, Torremolinos, Valencia, Granada, Córdoba, muchas ciudades más, es todo un orgullo.

Y en proyecto está todo preparado para la Virgen del Rocío de Pastora, Patrona de Almonte, trabajo de equipo que tengo el honor de formar con Mamé de la Vega.

Cuando pase la Semana Santa, lo primero es ir a José Ramón Peleteiro con la Hermandad de San Isidro de Cartaya y a Francisco Carrera Iglesias con la Hermandad de la Peña de Huelva para empezar el nuevo simpecado.